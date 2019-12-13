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私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽

2019-12-13 11:53聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

國安私菸案中被控圖利、違反稅捐稽徵法的華航空品處前副總邱彰信今天表示，總統專機業務都為延續慣例，不是他所指示，邱並反擊起訴書的論證說，檢察官調查過程中，沒有證據證明他指使犯罪，「卻用一個Line的貼圖就毀我清譽」。

邱彰信說，總統專機任務具高度機密性，每次任務機場、航線、裝載、後勤都不相同，每個專案任務都很特別，每個細節也都是挑戰，承辦專機業務的所有同仁只有一個念頭，就是全力把總統專機任務做到最好，不會質疑公部門提出的所有要求。

邱說， 「機邊交貨」早在馬英九總統年代、2016年的「久安專案」開始就採取這個模式，海關及航警等單位都清楚作業方式，沒有向華航或提出任何警告或告知違法。

他說，華航會在客機上販售免稅品，專機上也有會，「是運輸業，也是服務業」，同仁基於尊重旅客及消費者，不會過問如何報關、通關或帶出免稅區，其他航空公司、免稅商店、國外商店也一樣。

邱彰信表示，撘乘總統專機的貴賓不管是總統府、外交部、國安局或媒體，他相信不會刻意違法，過去幾十年來華航都是配合公部門，十幾年來國安單位的菸品購買都是如此，十幾年來負責檢驗通關程序的海關及航警也一起在專機任務的現場。

邱彰信說，他熱愛華航，任職華航7000多個日子以來，從最基層7職等修護工廠員工做起，檢方調查過程及起訴中沒有任何證據證明他指使同仁犯罪，「僅僅用一個Line貼圖就毀了我的清譽」，他為此感到心痛、難過。

私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽。記者王聖藜/攝影
私菸案邱彰信反擊：檢察官用Line的貼圖毀我清譽。記者王聖藜/攝影
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邱彰信專機華航

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