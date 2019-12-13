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萬條私菸案辯無罪 邱彰信：專機代表國家 只想服務貴賓

2019-12-13 11:05聯合報 記者王聖藜／台北即時報導

檢調偵辦國安私菸案，今年8月依圖利等罪起訴華航人員、國安特勤人員13人，台北地院今天傳喚華航前空品處副總邱彰信、管制組管理師陳彥穎出庭，2人否認犯罪。邱彰信說，空品處是延續慣例執行專機任務，總統專機代表國家，只想服務好每個貴賓，不會去問菸品如何報稅、如何報關。

私菸案另有國安特勤上校林志建、總統府侍衛室前少校吳宗憲、張恒嘉及多名軍、士官被訴，法院下午還要傳喚上士駕駛劉尊彰、押車官黃柏維、特勤人員潘秉忠。

私菸案起訴法條爭議大，為求定罪，台北地檢署調整蒞庭人力，增加偵查檢察官張靜薰、蕭奕宏、二審調一審辦案檢察官林漢強與主任檢察官呂俊儒組團隊論告。

檢方指控，邱彰信明知菸品預購數量超過專機載運及合法攜帶量，卻指示部屬採取「機邊交貨」方式闖關，由空品處代組長黃川禎安排預購菸品不裝載上機，先留在華膳保稅倉庫，等專機返台再利用禮遇通關免驗放行，涉嫌圖利、逃稅罪。

邱彰信辯稱，他進入華航20年，從基層做起，2017年底才轉任空品處擔任副總，歷次總統專機皆為延續慣例，而所謂「機邊交貨」則是在2016年馬英九還在當總統時的「久安專案」起就行之有年；他說，華航與世界所有的航空公司都相同，向來不會過問貴賓旅客通關、報關的事。

邱彰信說，檢察官僅依一張LINE的貼圖就將他起訴，已毀人清譽，他從未在事件中獲取任何利益，卻無端遭的獵巫與媒體的霸凌，希望法官能夠還他清白。

陳穎彥的律師則表示，國安人員給他的印象很神秘，菸品「機邊交貨」都是循例辦理，他是做正常的業務，並沒有違法；律師還說，檢察官在案件起訴前，於今年8月19日的偵查庭中勸陳穎彥認罪，以換取緩起訴，不過，陳自認沒有犯罪，寧願接受冗長的法律審判也不要認罪。

私菸案被依圖利罪起訴，邱彰信出庭辯無罪。記者王聖藜/攝影
私菸案被依圖利罪起訴，邱彰信出庭辯無罪。記者王聖藜/攝影
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邱彰信專機檢察官

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