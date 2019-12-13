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前妻的公司造成他營運困難 他駕車撞前妻所駕車判刑

2019-12-13 10:40聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

王男不滿前妻陸女與別人經營環保公司，與他所經營的環保公司競爭，造成他公司營運困難，也不滿洪姓司機被前妻挖腳，去年6月駕車撞洪男所駕車；又於去年底駕車衝撞前妻所駕車，檢察官殺人未遂起訴王男，一審以無積極證據證明殺人未遂犯行，改依公共危險、違反保護令等罪將王男判刑10月，檢察官不服上訴，台中高分院將檢察官上訴駁回。

判決書指出，王男與陸女原為夫妻，因感情不睦，去年元月間離婚，王不滿陸女夥同友人共同設立經營環保公司，與他所經營的環保工程公司競爭，造成他的公司營運困難，心生忿恨而伺機報復。

去年6 月15日下午，王男駕駛曳引車前往卸貨場途中，途中經過臺中市區見前妻所經營環保公司的洪姓司機所駕曳引車停在路邊，逕行駕車撞擊靜止洪所駕車車頭左側，旋倒車準備再次撞擊洪車，洪見狀就 發動車子前行逃離，但洪車仍遭王的車撞擊。

王遂駕駛車追趕並往左切入洪車的車道，衝撞洪車的車頭，復跨越多車道迴轉，逆向行駛，並繞行洪的車，再將車開至洪車正前方，再倒車往後直接衝撞洪的車車頭，造成洪的車車頭凹陷變形等嚴重受損，致生公眾往來之危險。

王男因對陸女實施家庭暴力行為，經台中地院於去年4月30日核發民事通常保護令，裁定王不得對陸女實施家庭暴力、騷擾行為，有效期間2年。

未料，王男於去年11月6日下午5時18 分許，駕駛自用小客車途經中市清水區中山路與中華北路交岔路口，利用陸女駕車停等紅燈之際衝撞，又下車以腳踹及持鐵棒、石塊損壞陸女的車，砸破陸女車前擋風玻璃，石塊擊中陸女， 造成陸女受有右上背部紅腫、左肘擦傷、右手指擦傷等傷害、違反保護令。

檢察官依殺人未遂罪將王男起訴，他辯稱「我與洪男並無仇恨，故無殺他的犯意，是因追撞過程中，洪下車向我叫囂， 我才將洪的車頭撞毀」。王的辯護律師表示「王與洪曾有僱傭關係，並無深仇大恨，洪 與王男的前妻另外出來開公司，王認為前妻不應該挖腳洪，王當時看到洪開著前妻公司的曳引車，一時時氣憤，才想撞壞車子，不讓前妻做生意，並無殺人犯意」。

一審以缺乏積極證據證明殺人未遂犯行，改依公共危險及違反保護令等罪將王男判刑10月，得易科罰金，檢察官不服上訴，台中高分院將全案駁回，維持一審判決。

王男不滿前妻陸女與別人經營環保公司，與他所經營的環保公司競爭，造成他公司營運困難...
王男不滿前妻陸女與別人經營環保公司，與他所經營的環保公司競爭，造成他公司營運困難，也不滿洪姓司機被前妻挖腳，去年駕車分別撞洪男及前妻所駕駛的車；台中高分院依公共危險、違反保護令等罪將王男判刑10月，得易科罰金。圖／本報資料照。
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殺人檢察官車道

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