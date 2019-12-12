違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

一名彭姓男子欠3年度綜合所得稅及罰鍰共1968萬多元被限制出境。彭不服提告，台北高等行政法院今判彭勝訴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

一名彭姓男子欠三年度綜合所得稅及罰鍰共近兩千萬元，被財政部函請移民署限制出境。彭不服提告，台北高等行政法院認為財政部僅以欠稅金額多寡為唯一衡量因素，未考量有無其他限制出境事由，違反比例原則，昨判彭勝訴，可上訴。

判決指出，彭滯欠二○○七、二○○八、二○一六年度綜合所得稅及滯納金及二○○八年度綜合所得稅罰鍰，共一九六八萬八八二二元，已逾「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境規範」所定標準，財政部依稅捐稽徵法規定，函請移民署限制彭出境。彭不服提告。合議庭表示，「限制出境」是限制人民遷徙自由，依憲法第廿三條規定，必須有法律依據且符合比例原則；財政部不得僅以義務人欠繳稅捐債務，作為限制出境唯一理由。

財政部訂定「限制出境規範」，明定個人確定欠繳金額一千萬元以上，或未確定欠繳金額一千五百萬元以上，即可限制出境。合議庭認為，此規定未考量義務人有無出國頻繁、長期滯留國外、行蹤不明、隱匿或處分財產，有無規避稅捐執行之虞等其他限制出境事由，欠缺規範實益。

合議庭指出，彭並無長期滯留國外、行蹤不明、隱匿及處分財產，有規避稅捐執行之虞等事由存在。財政部僅以欠稅金額多寡為唯一的衡量因素，未考量其他事由即作成限制出境處分，原處分有裁量怠惰，違反比例原則的瑕疵，屬違法處分，判決撤銷。