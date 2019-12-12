親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

2019-12-12 23:47聯合報 記者曾健祐／桃園報導

桃園機場公司工程處場林文楨涉嫌在二航廈擴建工程向廠商收回扣，檢方依貪汙起訴。圖／...
桃園機場公司工程處場林文楨涉嫌在二航廈擴建工程向廠商收回扣，檢方依貪汙起訴。圖／聯合報系資料照片
分享

桃園國際機場公司前工程處長林文楨、工程師吳俊宗被控利用二航廈擴建中的六項工程向廠商索賄，還大膽明講「如果你有回饋金，我會讓程序順一點」，收賄後洩漏機密標案內容，另接受業者招待出遊，桃園地檢署昨依貪汙、違反政府採購法等罪起訴林、吳及廠商共十五人，批林貪圖金錢忘卻職責，建請法院從重量刑。

自八月被檢方聲押獲准的林文楨，昨移審桃園地院開庭時，林坦承洩漏標案內容給廠商，但否認收回扣，法官考量林涉犯重罪嫌疑重大，且有逃亡、串供之虞，考量林身為工程處長，明知桃機是國家重要飛機起降場所竟向包商收回扣，惡性非輕，裁定羈押禁見。

起訴指出，二○一五年十一月「桃園國際機場第二航廈擴建工程」公開招標，由新亞建、益鼎公司共同得標，隔年五月報請變更設計，身為工程處長的林文楨向新亞王姓副總工程師講「如果你有回饋金，我會讓程序順一點」。

林、王後來協議以六百萬元當回扣，林再向二航廈擴建主辦工程師吳俊宗說「我們兩個一人一半」，並指派吳當收賄窗口，同年底桃機公司就以兩億一二五○萬元決標給新亞公司，王則找下游彭姓包商交付賄款。

彭將一百八十萬元現金分別裝進兩個水果禮盒，聯繫吳俊宗說「有家鄉水果」要贈送，直接約在二航廈四號停車場交付，還向吳說「這是你老大要的東西」，事後吳將其中裝有九十萬元的水果禮盒拿給林文楨，彭後來又分批交付賄款，共付出兩百九十萬元，另有三一○萬元還沒給就被查獲。

檢調發現，林在桃機第三航站區土方及基礎工程標案中，洩漏不得公開的預算書等資料給夆典公司，還接受夆典王姓總經理特助招待全家去柬埔寨、日本旅遊。

王在開標當天打電話給林文楨催促說：「你也用心關心一下，每天沒事也不關心一點」，還爆粗口罵林髒話。

檢方查出，林在桃機道面維護工程、新二機棚廠前機坪新建工程招標時，洩漏預算、價目表，還替不具營業牌照的廠商引薦公司違法借牌投標，圖利廠商一千多萬元。

桃機回扣收賄

延伸閱讀

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法...

二航廈擴建收賄案 15人被訴

桃機二航廈擴建收賄案 處長等15人被訴

台東南迴溪床神秘三角堆？ 工程人員解密

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

違反比例原則 欠稅2千萬限境 他不服提告成功

2019-12-12 23:44

1年2月刑定讞 劉政池確定入獄...啟動防逃機制

2019-12-12 23:50

業者「球員兼裁判」鑑定書假的... 購物台珠寶撈上億

2019-12-12 23:48

基隆反賄選 檢察長上市場發送「三寶」宣導

2019-12-12 23:55

雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

2019-12-12 22:38

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55

新人受訓誹謗同窗罰7萬 移民署：加強輔導關懷

2019-12-12 19:39

勘驗涉刺死鐵路警鄭嫌影片 法官：筆錄回答冷靜

2019-12-12 18:45

送出國坐牢 丹麥籍毒犯移交回祖國服刑

2019-12-12 18:05

影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

2019-12-12 17:55

法院外開車撞死妻子和律師 洪嫌提出量刑前社會調查

2019-12-12 17:55

侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元

2019-12-12 17:32

黃啟嘉告網路媒體帶風向操作棄保 有如「花蓮版卡神」

2019-12-12 17:31

大陸散布法務部假訊息 調查局難以追查真實身分

2019-12-12 17:26

男欠稅近2千萬遭限制出境 法院：違反比例原則

2019-12-12 17:11

「七七行館案」竊占國土埋貨櫃屋 劉政池確定入獄

2019-12-12 16:53

質疑女友另結新歡 摩鐵嘿咻下藥勒斃判無期徒刑定讞

2019-12-12 16:38

妳的健保卡被盜用？ 老婦接到電話百萬老本險被騙

2019-12-12 16:30

長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受

2019-12-12 16:01

不洗澡渾身惡臭釀殺身之禍 打死友人他被判刑7年6月

2019-12-12 16:00

海山員警憑辦案經驗掃黃 賣淫女上訴逆轉獲無罪

2019-12-12 15:26

二航廈擴建收賄案 15人被訴

2019-12-12 15:13

出納組長A校務公款107萬還卡債養女友 判刑3年10月

2019-12-12 14:44

市議員選舉免費餐飲、期約賄選 候選人無罪 4樁腳判刑

2019-12-12 14:35

空軍上士拿公款買iPhone 1年私吞快10萬

2019-12-12 14:28

誘殺房東命案 陳夆典二審仍判無期徒刑

2019-12-12 14:28

桃機二航廈擴建收賄案 處長等15人被訴

2019-12-12 14:28

評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇

2019-12-12 14:22

通譯利用移工不熟悉法律 誆稱酒駕要繳罰金詐財被訴

2019-12-12 13:17

搭飛機遇亂流 男撿走前座旅客皮夾 遭依竊盜罪起訴

2019-12-12 12:31

政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗

2019-12-12 12:23

阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

2019-12-12 12:18

追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬

2019-12-12 12:06

抗議外交部受阻 國民黨團反告吳釗燮涉妨害公務

2019-12-12 11:57

賭場也搞「異業結盟」 藏身通訊行再用抓娃娃店把風

2019-12-12 11:44

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！

2019-12-12 11:34

影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

2019-12-12 11:32

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

2019-12-12 10:07
看更多

熱門文章

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

明志科大化學物質冒煙疑外洩 緊急疏散百名學生

2019-12-12 20:21

台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價

2019-12-12 12:27

獨／上午爆電視購物恐賣假珠寶 婦人下午跑中打求公道

2019-12-12 16:35

他巡果樹驚見「貼符草蓆」嚇壞 網友揭真相：會保平安

2019-12-12 13:03

影／曳引車追撞機車 駕駛：前面都沒車、不知怎撞上的

2019-12-12 19:36

少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學

2019-12-12 11:00

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51

日本學生來台傳集體食物中毒 36人腹痛難耐送醫

2019-12-12 19:58

影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷

2019-12-12 12:20

影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

2019-12-12 11:32

男子汽車旅館涉嫌縱火 他詭異躲浴缸救出強制送醫

2019-12-12 17:24

她應徵檳榔攤自曝前一間底薪12萬 正妹老闆娘：我要轉行

2019-12-12 21:55

阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

2019-12-12 12:18

租屋處壁癌嚴重她急求救 網勸：上漆、壁貼都無效

2019-12-12 10:26

日本高中生來台旅遊 44人腹瀉中毒分送三家醫院急診

2019-12-12 22:35

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！

2019-12-12 11:34

評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇

2019-12-12 14:22

驚！國民黨台南後壁區黨部疑遭放爆裂物 警釐清中

2019-12-12 15:35

新店女國中生放學後失聯至今 母焦急PO文、警追下落中

2019-12-12 18:00

長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受

2019-12-12 16:01

男子要脅公布裸照 女網友被迫免費性服務

2019-12-12 16:00

雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

2019-12-12 22:38

五金行老闆陳屍台南妻卻失蹤 檢方檢驗有無毒化物反應

2019-12-12 12:21

影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

2019-12-12 17:55

追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬

2019-12-12 12:06

民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

2019-12-12 09:24

「你兒在我手裡」警秒戳破謊言 詐團氣飆國罵掛電話

2019-12-12 12:52

影／蔡育輝後壁競總疑遭放爆裂物 1男子畫面曝光

2019-12-12 16:37

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

2019-12-12 10:07

台日破九州海上接運安毒600公斤 4台人落網

2019-12-12 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top