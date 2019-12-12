桃機二航廈擴建 前處長索賄起訴

桃園機場公司工程處場林文楨涉嫌在二航廈擴建工程向廠商收回扣，檢方依貪汙起訴。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

桃園國際機場公司前工程處長林文楨、工程師吳俊宗被控利用二航廈擴建中的六項工程向廠商索賄，還大膽明講「如果你有回饋金，我會讓程序順一點」，收賄後洩漏機密標案內容，另接受業者招待出遊，桃園地檢署昨依貪汙、違反政府採購法等罪起訴林、吳及廠商共十五人，批林貪圖金錢忘卻職責，建請法院從重量刑。

自八月被檢方聲押獲准的林文楨，昨移審桃園地院開庭時，林坦承洩漏標案內容給廠商，但否認收回扣，法官考量林涉犯重罪嫌疑重大，且有逃亡、串供之虞，考量林身為工程處長，明知桃機是國家重要飛機起降場所竟向包商收回扣，惡性非輕，裁定羈押禁見。

起訴指出，二○一五年十一月「桃園國際機場第二航廈擴建工程」公開招標，由新亞建、益鼎公司共同得標，隔年五月報請變更設計，身為工程處長的林文楨向新亞王姓副總工程師講「如果你有回饋金，我會讓程序順一點」。

林、王後來協議以六百萬元當回扣，林再向二航廈擴建主辦工程師吳俊宗說「我們兩個一人一半」，並指派吳當收賄窗口，同年底桃機公司就以兩億一二五○萬元決標給新亞公司，王則找下游彭姓包商交付賄款。

彭將一百八十萬元現金分別裝進兩個水果禮盒，聯繫吳俊宗說「有家鄉水果」要贈送，直接約在二航廈四號停車場交付，還向吳說「這是你老大要的東西」，事後吳將其中裝有九十萬元的水果禮盒拿給林文楨，彭後來又分批交付賄款，共付出兩百九十萬元，另有三一○萬元還沒給就被查獲。

檢調發現，林在桃機第三航站區土方及基礎工程標案中，洩漏不得公開的預算書等資料給夆典公司，還接受夆典王姓總經理特助招待全家去柬埔寨、日本旅遊。

王在開標當天打電話給林文楨催促說：「你也用心關心一下，每天沒事也不關心一點」，還爆粗口罵林髒話。

檢方查出，林在桃機道面維護工程、新二機棚廠前機坪新建工程招標時，洩漏預算、價目表，還替不具營業牌照的廠商引薦公司違法借牌投標，圖利廠商一千多萬元。