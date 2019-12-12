雲林2縣議員判刑確定將入獄 啟動防逃機制

雲林縣議員李建志、翁水上投資經營環保公司，未依規定處理廢棄物汙泥，二審李建志被判8年、翁水上2年2月徒刑，經上訴今天均被最高法院駁回，判刑確定。法院已通知檢方對2人啟動防逃機制。

判決指出，李建志經營富仕得環保公司，領有乙級一般事業廢棄物處理許可證，雲林縣議會秘書長張耀文、議員翁水上則為該公司股東。民國100年間，李建志明知一般事業廢棄物，應經合法固化處理才能外運出廠，但為節省成本，未經固化處理就把廢棄物汙泥，交由他人外運違法傾倒、掩埋在雲林縣、彰化縣等多處土地。

李建志依違反廢棄物清理法，一審判處8年2月徒刑、褫奪公權6年，翁水上及張耀文各判刑2年4月。案經上訴。二審認為李建志身為富仕得公司實際負責人，主導收受一般事業廢棄物外運，造成國家實質上嚴重損害，並倚仗縣議員身分牽制警察機關及地方主管政府，致地方環保機關不敢依法處理，有宣告褫奪公權必要，判刑8年，褫奪公權6年。