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「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園國際機場公司工程處長林文楨、工程師吳俊宗涉嫌利用二航廈擴建中的6項工程向廠商索賄，還大膽明講「如果你有回饋金，我會讓程序順一點」，要求2億工程費收百分之3共600萬元回扣，檢方查出林不法所得254萬多元，痛批他貪圖金錢忘卻職責，今依貪汙治罪、政府採購法起訴林、吳及廠商共15人。

全案今天移審，桃園地院開庭時，林僅坦承部分犯行，對於收取回扣部分仍矢口否認，院方考量林嫌疑重大、犯最輕5年以上重罪有逃亡、串供之虞，並考量林身為工程處長，明知桃機是國家重要飛機起降場所，竟向包商收回扣，惡性非輕，裁定羈押禁見。

檢方調查，林文楨（57歲）2014年從工程處副處長調升處長，吳俊宗（45歲）擔任二航廈擴建主辦工程師，2015年底二航廈擴建不久2人就被檢舉接受包商供養，檢調監控近3年，8月大動作搜索將林聲押獲准，確認2016年至2018年有6項工程涉入弊案。

起訴指出，2015年11月「桃園國際機場第二航廈擴建工程」公開招標，由新亞建、益鼎公司共同得標，隔年5月報請第一次變更設計，林見有利可圖，向新亞王姓副總工程師索討回扣，並明講「如果你有回饋金，我會讓程序順一點」。

林、王達成協議，約好以變更設計費用2億600萬元的百分之3，取整數600萬元當回扣，林再向吳俊忠說「我們兩個一人一半」指派他當收賄窗口，王則找下游彭姓包商交付賄款。

檢方發現，林還在桃機道面維護工程、新二機棚廠前機坪新建工程招標時，洩漏預算、價目表，還替不具營業牌照的廠商引薦公司違法借牌投標，圖利廠商1000多萬元，借牌公司也獲50萬元借牌費。

檢方今偵結依貪汙治罪、政府採購法起訴林等15人，另請法院考量，林文楨擔任桃機公司工程處處長要職，僅為貪圖金錢忘卻身分職責，長期收取回扣、賄賂，洩漏標案資訊，嚴重傷害國民對公務員信任，建請從重量刑。

桃園機場公司工程處場林文楨涉嫌在二航廈擴建工程向廠商收回扣，檢方依貪汙起訴，全案...
桃園機場公司工程處場林文楨涉嫌在二航廈擴建工程向廠商收回扣，檢方依貪汙起訴，全案今移審，法院裁定林羈押禁見。圖／報系資料照
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