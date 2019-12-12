親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

明志科大疑化骨水氫氟酸外洩 緊急疏散百名學生

新人受訓誹謗同窗罰7萬 移民署：加強輔導關懷

2019-12-12 19:39聯合報 記者李隆揆／即時報導

曾是移民署受訓人員的翁姓男子，先前因追求女同事不成，在超過百名的受訓成員LINE群組中誣指女方製造假訊息陷害自己，並指女方是「賤人」，日前遭法院依誹謗罪判處拘役70日；對此移民署表示，案發後即派員介入協助，未來將持續針對受訓學員加強輔導關懷，避免類似事件發生。

據了解，翁男與被害女子皆是2017年公務員特考移民行政類科的錄取人員，一起參加移民署新生訓練，翁對該女產生好感後，因追求不成，便以誹謗手法報復。

去年8月7日上午，翁男冒充被害女子設定LINE帳號，在有142名聊天成員的受訓成員群組內發言表示，「我XXX（指女方）喜愛玩樂又不想讓人道是非...製造不正確的訊息構陷W（指翁男）同學」，隨後再上傳2張被害女子與其他男子的合照；同年8月21日，翁以女方帳號在臉書社團中發文，稱被害女子事「賤人」等。

台北地方法院判決認為，翁在不特定多數人的LINE群組、公開臉書社團中發文附圖指責女方，導致被害人名譽受損，且犯後一度狡辯，後來才認罪，女方亦不願與翁男和解，依法判翁男拘役70日，得易科罰金7萬元，可上訴。

對此，移民署表示，此案發生於2017年，當事人為移民署受訓學員，男學員因追求女學員不成，而有不當行為。移民署訓練中心獲悉當下即派員介入輔導，並約束相關當事人言行，未料仍發生誹謗憾事。

移民署強調，未來於學員教育訓練期間，將持續加強輔導及關懷，建立日後職場正確人際相處，避免再次發生類似事件。

移民署。記者李隆揆／攝影
移民署。記者李隆揆／攝影
分享

移民署LINE公務員

延伸閱讀

「沿機捷沿線看房」 港人來桃園看屋購屋增2成

陸委會：近4年陸客違規來台232案遭停權

防中國人士非法來台 內政部：全面清查人民團體

Netflix與LINE Friends 將...

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

勘驗涉刺死鐵路警鄭嫌影片 法官：筆錄回答冷靜

2019-12-12 18:45

黃啟嘉告網路媒體帶風向操作棄保 有如「花蓮版卡神」

2019-12-12 17:31

侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元

2019-12-12 17:32

「有回饋金程序就順一點」 桃機貪官移審仍被法院收押

2019-12-12 20:55

送出國坐牢 丹麥籍毒犯移交回祖國服刑

2019-12-12 18:05

影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

2019-12-12 17:55

法院外開車撞死妻子和律師 洪嫌提出量刑前社會調查

2019-12-12 17:55

大陸散布法務部假訊息 調查局難以追查真實身分

2019-12-12 17:26

男欠稅近2千萬遭限制出境 法院：違反比例原則

2019-12-12 17:11

「七七行館案」竊占國土埋貨櫃屋 劉政池確定入獄

2019-12-12 16:53

質疑女友另結新歡 摩鐵嘿咻下藥勒斃判無期徒刑定讞

2019-12-12 16:38

妳的健保卡被盜用？ 老婦接到電話百萬老本險被騙

2019-12-12 16:30

長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受

2019-12-12 16:01

不洗澡渾身惡臭釀殺身之禍 打死友人他被判刑7年6月

2019-12-12 16:00

海山員警憑辦案經驗掃黃 賣淫女上訴逆轉獲無罪

2019-12-12 15:26

二航廈擴建收賄案 15人被訴

2019-12-12 15:13

出納組長A校務公款107萬還卡債養女友 判刑3年10月

2019-12-12 14:44

市議員選舉免費餐飲、期約賄選 候選人無罪 4樁腳判刑

2019-12-12 14:35

空軍上士拿公款買iPhone 1年私吞快10萬

2019-12-12 14:28

誘殺房東命案 陳夆典二審仍判無期徒刑

2019-12-12 14:28

桃機二航廈擴建收賄案 處長等15人被訴

2019-12-12 14:28

評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇

2019-12-12 14:22

通譯利用移工不熟悉法律 誆稱酒駕要繳罰金詐財被訴

2019-12-12 13:17

搭飛機遇亂流 男撿走前座旅客皮夾 遭依竊盜罪起訴

2019-12-12 12:31

政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗

2019-12-12 12:23

阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

2019-12-12 12:18

追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬

2019-12-12 12:06

抗議外交部受阻 國民黨團反告吳釗燮涉妨害公務

2019-12-12 11:57

賭場也搞「異業結盟」 藏身通訊行再用抓娃娃店把風

2019-12-12 11:44

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！

2019-12-12 11:34

影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

2019-12-12 11:32

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

2019-12-12 10:07

誘殺房東辯自首求減刑 陳夆典二審仍判無期徒刑

2019-12-12 10:06

惡男虐死6隻貓 遭竹檢起訴

2019-12-12 08:20

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回

2019-12-11 22:31

新竹檢警查獲六合彩組頭涉總統賭盤 開PK盤供下注

2019-12-11 19:02
看更多

熱門文章

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價

2019-12-12 12:27

台灣哪個景點去一次就好？ 網噓爆這兩個地點

2019-12-11 21:32

他巡果樹驚見「貼符草蓆」嚇壞 網友揭真相：會保平安

2019-12-12 13:03

少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學

2019-12-12 11:00

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷

2019-12-12 12:20

明志科大疑似化骨水氫氟酸外洩 緊急疏散百名學生

2019-12-12 20:21

阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

2019-12-12 12:18

影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

2019-12-12 11:32

影／曳引車追撞機車 駕駛：前面都沒車、不知怎撞上的

2019-12-12 19:36

男子汽車旅館涉嫌縱火 他詭異躲浴缸救出強制送醫

2019-12-12 17:24

租屋處壁癌嚴重她急求救 網勸：上漆、壁貼都無效

2019-12-12 10:26

獨／上午爆電視購物恐賣假珠寶 婦人下午跑中打求公道

2019-12-12 16:35

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！

2019-12-12 11:34

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇

2019-12-12 14:22

驚！國民黨台南後壁區黨部疑遭放爆裂物 警釐清中

2019-12-12 15:35

日本學生來台傳集體食物中毒 27人腹痛難耐送醫

2019-12-12 19:58

長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受

2019-12-12 16:01

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

2019-12-11 23:50

普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回

2019-12-11 22:31

追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬

2019-12-12 12:06

新店女國中生放學後失聯至今 母焦急PO文、警追下落中

2019-12-12 18:00

五金行老闆陳屍台南妻卻失蹤 檢方檢驗有無毒化物反應

2019-12-12 12:21

民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

2019-12-12 09:24

「你兒在我手裡」警秒戳破謊言 詐團氣飆國罵掛電話

2019-12-12 12:52

男子要脅公布裸照 女網友被迫免費性服務

2019-12-12 16:00

台日破九州海上接運安毒600公斤 4台人落網

2019-12-12 13:45

影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

2019-12-12 17:55

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

2019-12-12 10:07

出納組長A校務公款107萬還卡債養女友 判刑3年10月

2019-12-12 14:44

政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗

2019-12-12 12:23

影／蔡育輝後壁競總疑遭放爆裂物 1男子畫面曝光

2019-12-12 16:37

侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元

2019-12-12 17:32

男女朋友吵架 赫見女友淋汽油自焚

2019-12-12 12:41
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top