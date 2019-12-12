新人受訓誹謗同窗罰7萬 移民署：加強輔導關懷

曾是移民署受訓人員的翁姓男子，先前因追求女同事不成，在超過百名的受訓成員LINE群組中誣指女方製造假訊息陷害自己，並指女方是「賤人」，日前遭法院依誹謗罪判處拘役70日；對此移民署表示，案發後即派員介入協助，未來將持續針對受訓學員加強輔導關懷，避免類似事件發生。

據了解，翁男與被害女子皆是2017年公務員特考移民行政類科的錄取人員，一起參加移民署新生訓練，翁對該女產生好感後，因追求不成，便以誹謗手法報復。

去年8月7日上午，翁男冒充被害女子設定LINE帳號，在有142名聊天成員的受訓成員群組內發言表示，「我XXX（指女方）喜愛玩樂又不想讓人道是非...製造不正確的訊息構陷W（指翁男）同學」，隨後再上傳2張被害女子與其他男子的合照；同年8月21日，翁以女方帳號在臉書社團中發文，稱被害女子事「賤人」等。

台北地方法院判決認為，翁在不特定多數人的LINE群組、公開臉書社團中發文附圖指責女方，導致被害人名譽受損，且犯後一度狡辯，後來才認罪，女方亦不願與翁男和解，依法判翁男拘役70日，得易科罰金7萬元，可上訴。

對此，移民署表示，此案發生於2017年，當事人為移民署受訓學員，男學員因追求女學員不成，而有不當行為。移民署訓練中心獲悉當下即派員介入輔導，並約束相關當事人言行，未料仍發生誹謗憾事。

移民署強調，未來於學員教育訓練期間，將持續加強輔導及關懷，建立日後職場正確人際相處，避免再次發生類似事件。