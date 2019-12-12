法院外開車撞死妻子和律師 洪嫌提出量刑前社會調查

男子洪當興前年和分居的妻子李怡慧、律師黃政雄在台南地方法院調解離婚後，憤而開廂型車在法院外撞死李、黃，一、二審被依殺人罪判死刑，最高法院認為，洪男是否自首尚待釐清，發回更審。台南高分院下午開準備庭，洪辯護人提出由專家為洪進行量刑社會調查報告外，律師也希望找專家對其子女相關評估報告，院方強調，在沒有壓力及排除外力情況下，聽取小孩的意見。

洪辯護人對當事人提出精神鑑定需求外，也找來專家學者，希望訪談原生家庭、親友等人，期對洪生活狀況、品行及智識狀況等深入了解，預計3個月時間，做出量刑前社會調查報告，以為合議庭量刑參考。該計畫也將被害李家人也納入訪查對象，經律師探詢，「碰都不想碰」李家人迄今仍深陷哀傷，根本不想再碰觸此事。

檢方對洪做量刑社會調查報告表示認同，但也提到由誰來做調查？受訪者是否失之偏頗？數量多少？都需有所考量。院方希望辯護人對檢方意見重新修正。

另律師也希望透過心理諮商師等專家對小孩做出相關評估報告，以為院方判決參考。「尊重小朋友」院方強調，希望兩造律師協助下，期在沒有壓力及排除外力的情況下，聽取小孩的意見，給予自主表達的空間。