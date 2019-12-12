影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

台南市立委第一選區參選人蔡育輝後壁競選總部發見疑疑爆裂物，外界震驚，刑事局防爆小組人員下午4點半許趕至結合台南市警局刑事鑑識中心處理，下午5點已完成拆解，將帶回進一步分析化驗。

這起事件警方如臨大敵，除出動刑事局防爆車，台南市警局長周幼偉現場坐陣指揮，市議員蔡育輝特從外地趕回，國民黨台南市黨部主委謝龍介一度在現場開起直播。

警方說，現場確定沒火藥，液體內容物有疑似汽油味，防爆人員已剪出纏繞電線，傍晚5點許，沒有爆炸疑慮，現場解除警報。