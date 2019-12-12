影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

相關新聞
勘驗涉刺死鐵路警鄭嫌影片 法官：筆錄回答冷靜2019-12-12 18:45
黃啟嘉告網路媒體帶風向操作棄保 有如「花蓮版卡神」2019-12-12 17:31
侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元2019-12-12 17:32
送出國坐牢 丹麥籍毒犯移交回祖國服刑2019-12-12 18:05
法院外開車撞死妻子和律師 洪嫌提出量刑前社會調查2019-12-12 17:55
大陸散布法務部假訊息 調查局難以追查真實身分2019-12-12 17:26
男欠稅近2千萬遭限制出境 法院：違反比例原則2019-12-12 17:11
「七七行館案」竊占國土埋貨櫃屋 劉政池確定入獄2019-12-12 16:53
質疑女友另結新歡 摩鐵嘿咻下藥勒斃判無期徒刑定讞2019-12-12 16:38
妳的健保卡被盜用？ 老婦接到電話百萬老本險被騙2019-12-12 16:30
長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受2019-12-12 16:01
不洗澡渾身惡臭釀殺身之禍 打死友人他被判刑7年6月2019-12-12 16:00
海山員警憑辦案經驗掃黃 賣淫女上訴逆轉獲無罪2019-12-12 15:26
二航廈擴建收賄案 15人被訴2019-12-12 15:13
出納組長A校務公款107萬還卡債養女友 判刑3年10月2019-12-12 14:44
市議員選舉免費餐飲、期約賄選 候選人無罪 4樁腳判刑2019-12-12 14:35
空軍上士拿公款買iPhone 1年私吞快10萬2019-12-12 14:28
誘殺房東命案 陳夆典二審仍判無期徒刑2019-12-12 14:28
桃機二航廈擴建收賄案 處長等15人被訴2019-12-12 14:28
評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇2019-12-12 14:22
通譯利用移工不熟悉法律 誆稱酒駕要繳罰金詐財被訴2019-12-12 13:17
搭飛機遇亂流 男撿走前座旅客皮夾 遭依竊盜罪起訴2019-12-12 12:31
政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗2019-12-12 12:23
阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴2019-12-12 12:18
追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬2019-12-12 12:06
抗議外交部受阻 國民黨團反告吳釗燮涉妨害公務2019-12-12 11:57
賭場也搞「異業結盟」 藏身通訊行再用抓娃娃店把風2019-12-12 11:44
亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！2019-12-12 11:34
影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦2019-12-12 11:32
桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴2019-12-12 10:24
關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬2019-12-12 10:07
誘殺房東辯自首求減刑 陳夆典二審仍判無期徒刑2019-12-12 10:06
惡男虐死6隻貓 遭竹檢起訴2019-12-12 08:20
47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死2019-12-11 23:47
空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見2019-12-11 23:28
普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回2019-12-11 22:31
新竹檢警查獲六合彩組頭涉總統賭盤 開PK盤供下注2019-12-11 19:02
手機掃瞄專屬QR CODE找律師 法務部明年元旦起上線2019-12-11 19:00
男子不滿泌尿科醫師觸診肛門 持球棒打傷醫師判刑3月2019-12-11 18:18
熱門文章
疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治2019-12-12 11:04
桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴2019-12-12 10:24
台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價2019-12-12 12:27
台灣哪個景點去一次就好？ 網噓爆這兩個地點2019-12-11 21:32
他巡果樹驚見「貼符草蓆」嚇壞 網友揭真相：會保平安2019-12-12 13:03
少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學2019-12-12 11:00
空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見2019-12-11 23:28
稱「我殺了你媽媽」後五金行老闆陳屍台南 警排除他殺2019-12-11 20:19
「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月2019-12-12 06:51
離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治2019-12-11 21:51
影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷2019-12-12 12:20
男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判刑3年10月2019-12-11 19:44
阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴2019-12-12 12:18
影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦2019-12-12 11:32
租屋處壁癌嚴重她急求救 網勸：上漆、壁貼都無效2019-12-12 10:26
亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！2019-12-12 11:34
47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死2019-12-11 23:47
評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇2019-12-12 14:22
驚！國民黨台南後壁區黨部疑遭放爆裂物 警釐清中2019-12-12 15:35
轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治2019-12-12 01:54
長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受2019-12-12 16:01
男子汽車旅館涉嫌縱火 他詭異躲浴缸救出強制送醫2019-12-12 17:24
殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…2019-12-11 23:50
普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回2019-12-11 22:31
追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬2019-12-12 12:06
五金行老闆陳屍台南妻卻失蹤 檢方檢驗有無毒化物反應2019-12-12 12:21
「你兒在我手裡」警秒戳破謊言 詐團氣飆國罵掛電話2019-12-12 12:52
民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首2019-12-12 09:24
男子要脅公布裸照 女網友被迫免費性服務2019-12-12 16:00
台日破九州海上接運安毒600公斤 4台人落網2019-12-12 13:45
關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬2019-12-12 10:07
新店女國中生放學後失聯至今 母焦急PO文、警追下落中2019-12-12 18:00
出納組長A校務公款107萬還卡債養女友 判刑3年10月2019-12-12 14:44
政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗2019-12-12 12:23
男女朋友吵架 赫見女友淋汽油自焚2019-12-12 12:41
侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元2019-12-12 17:32
中年男公車上朗誦引發爭吵 司機開到派出所前求助2019-12-12 13:44
「七七行館案」竊占國土埋貨櫃屋 劉政池確定入獄2019-12-12 16:53
台18線十噸大貨車疑自撞電桿側翻 駕駛受傷副駕駛死亡2019-12-11 21:29
普悠瑪翻覆部分事實仍待釐清 高檢署發回宜檢續查2019-12-11 22:27
留言