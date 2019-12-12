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影／台南後壁疑爆裂物 刑事局防爆小組拆解

2019-12-12 17:55聯合報 記者謝進盛／即時報導

台南市立委第一選區參選人蔡育輝後壁競選總部發見疑疑爆裂物，外界震驚，刑事局防爆小組人員下午4點半許趕至結合台南市警局刑事鑑識中心處理，下午5點已完成拆解，將帶回進一步分析化驗。

這起事件警方如臨大敵，除出動刑事局防爆車，台南市警局長周幼偉現場坐陣指揮，市議員蔡育輝特從外地趕回，國民黨台南市黨部主委謝龍介一度在現場開起直播

警方說，現場確定沒火藥，液體內容物有疑似汽油味，防爆人員已剪出纏繞電線，傍晚5點許，沒有爆炸疑慮，現場解除警報。

蔡育輝除感謝警方協助處理，也籲請支持者冷靜，警方也根據曝光的監視器畫面全力找人到案釐清案情。

台南市立委第一選區參選人蔡育輝後壁競選總部發見疑疑爆裂物，警方下午5點完成拆解。...
台南市立委第一選區參選人蔡育輝後壁競選總部發見疑疑爆裂物，警方下午5點完成拆解。記者謝進盛/攝影
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台南市立委第一選區參選人蔡育輝後壁競選總部發見疑疑爆裂物，台南市警局長周幼偉到場...
台南市立委第一選區參選人蔡育輝後壁競選總部發見疑疑爆裂物，台南市警局長周幼偉到場指揮。記者謝進盛/攝影
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台南市立委第一選區參選人蔡育輝後壁競選總部發見疑疑爆裂物，謝龍介也到開直播關切。...
台南市立委第一選區參選人蔡育輝後壁競選總部發見疑疑爆裂物，謝龍介也到開直播關切。記者謝進盛/攝影
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台南市議員蔡育輝感謝警方及時處理。記者謝進盛/攝影
台南市議員蔡育輝感謝警方及時處理。記者謝進盛/攝影
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刑事局防爆人員透過電腦分析判讀物質。記者謝進盛/攝影
刑事局防爆人員透過電腦分析判讀物質。記者謝進盛/攝影
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刑事局防爆車到場。記者謝進盛/攝影
刑事局防爆車到場。記者謝進盛/攝影
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防爆直播謝龍介2020選舉2020選舉台南市立委

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