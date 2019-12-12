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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

欠稅1968萬遭限制出境 男子興訟勝訴

2019-12-12 17:37中央社 台北12日電

彭姓男子不滿因滯欠96等年度綜合所得稅逾1968萬元，遭財政部處分限制出境而興訟。法院今天認定，財政部僅以欠繳金額超過1000萬元就限境，違反比例原則，判彭男勝訴。

全案緣於，彭男滯欠民國96、97、105年度綜合所得稅及97年度綜合所得稅罰鍰共計新台幣1968萬8822元，已逾「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境規範」所定個人已確定欠繳金額達1000萬元的標準，財政部依稅捐稽徵法規定，去年8月間發函請內政部移民署限制彭男出境。

彭男不服，提起訴願遭駁回後，提起行政訴訟，請求撤銷原處分，案件由台北高等行政法院審理。

法院審理後認定，「限制出境」是對人民遷徙自由的限制，依憲法第23條規定，必須有法律依據，且符合比例原則，財政部不得僅以義務人欠繳一定金額的稅捐債務，作為限制義務人出境的唯一理由，而不管義務人有無限制出境的事由。

法院指出，基於合憲性解釋原則，不能只以個人已確定欠繳金額1000萬元以上，就對義務人限制出境，仍應有限制出境的事由，始得為限制出境處分，以兼顧人民基本權的保障及政府稅捐債權的保全

法院指出，財政部代表於開庭期間表示，本件只有達到個人已確定欠繳金額超過1000萬元的要件，而作成原處分，此外，並無其他事由等語，可見彭男並無長期滯留國外、行蹤不明、隱匿及處分財產，而有規避稅捐執行之虞等限制出境事由存在。

合議庭認定，財政部僅以彭男欠稅金額多寡為唯一的衡量因素，而未審酌其有無限制出境事由，即作成原處分，已違反憲法及「公民與政治權利國際公約」對遷徙自由的保障意旨，原處分有裁量怠惰以及違反比例原則的瑕疵，明顯違法，因此予以撤銷，判彭男勝訴。全案可上訴。

移民署內政部保全

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