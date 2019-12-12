侵吞「馬辣麻辣鍋」營業額 4內鬼判賠307萬元

知名的馬辣鴛鴦火鍋專賣店公館店吳姓副店長等4人，趁輪值櫃檯收銀的機會，短報來店的顧客人數，藉此侵吞消費款項，2年多來共獲利307萬元，刑事部分4人被依業務侵占罪判刑9月至11月不等，緩刑3年定讞；民事部分，馬辣求償逾1000萬元，台北地方法院今天判，4人應賠償307萬餘元，可上訴。

吳姓副店長、林姓主任、方姓襄理、盧姓經理2013年11月至2016年3月22日期間，透過沒有開立消費明細單，或少報消費者人數，私吞公司的營業額共307萬元，4人各分到45萬餘元至108萬餘元不等。

店家事後清查食材數量，發現和帳目對不起來，報警處理；吳等4人坦承犯行，也主動自首繳回犯罪所得，店家主張4人犯罪所得為1800萬餘元，但經檢方調查，比對監視器畫面、班表、帳冊、叫貨紀錄等，認定4人犯罪所得為307萬餘元。

刑事部分，台北地院一審吳、盧2人9月徒刑，緩刑3年，應服義務勞務80小時；林、方2人各判11月徒刑，緩刑3年，應服義務勞務120小時。檢方不服上訴，認為台北地院只依接續犯論罪，疑變相鼓勵犯罪，不應該緩刑。高院二審日前駁回上訴定讞。

民事部分，店家求償超過1000萬元，台北地方法院今天宣判。