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黃啟嘉告網路媒體帶風向操作棄保 有如「花蓮版卡神」

2019-12-12 17:31聯合報 記者王燕華／花蓮即時報導

國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉不滿某網路媒體引用TVBS民調中心數據，報導「棄黃保傅」相關內容，今天提告。黃陣營表示，競總昨成立，緊接著網路就出現意圖影響選情的不當內容，不禁讓人聯想猶如花蓮版的卡神楊蕙如事件。

至於是否懷疑對手操作棄保？黃說，他沒有任何證據，但相信「公道自在人心」，並感嘆，參選以來飽受流言之苦，一下說他選假的，不會選到底，一下說他民調低，其實自己兩周前曾花錢請有公信力的民調公司做民調，支持度和其他兩人差不多，他相信自己的民調會往上走。

遭控告的這家網路媒體，昨天傍晚5時5分發表一篇以「TVBS民調、棄黃（啟嘉）保傅（崐萁）」等為題的報導，內容有文字及圖表數據，分析棄保效應發酵後，花蓮藍綠3名主要立委參選人的支持度變化。

黃啟嘉下午由縣黨部人員陪同到花蓮地檢署提告。他說，選舉應以政見、人格特質及選民觀感來提升支持度，不要用奇怪招術影響選舉結果。媒體可引用民調，但不要講棄保，這家媒體公開在網路流傳棄保民調，有意圖使人不當選的嫌疑，提告是為撥亂反正，不要有意無意的操作某些政治目的，誤導選民。

國民黨花蓮縣黨部發表聲明，強調維護言論自由與新聞自由是國民黨與立委參選人的核心價值，但不表示可以接受特定媒體的惡意操作，致傷害選情。今天提告，是參選人自我保護的無奈舉措，單純希望遏止不良選風，日後仍百分之百支持新聞自由。而該報導背後，是否另有內情，縣黨部與參選人都相信並尊重司法調查。

縣黨部也舉「卡神案」為例，強調用民調或媒體帶風向，短時間可能有效，但謊言不會長久，且這是愚弄選民的作為，被戳破之後一定會受到更大反彈，相信選民自能判斷是非、真偽。

TVBS民調中心總監王業鼎受訪指出，是受到參選人委託做電話民調，先問3名主要參選人的支持度、看好度，接著再詢問假設性內容，像是棄保效應發生會投給誰、誰比較會建設等。他表示，任何參選人都可以委託做民調，並沒有違法，他們只是執行單位，不會主動發布，也絕對不會作引導性的題目。

國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉，赴花蓮地檢署控告某網路媒體「棄黃保傅」報導，有意圖使...
國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉，赴花蓮地檢署控告某網路媒體「棄黃保傅」報導，有意圖使人不當選之嫌。記者王燕華／攝影
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國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉，赴花蓮地檢署控告某網路媒體「棄黃保傅」報導，有意圖使...
國民黨花蓮立委參選人黃啟嘉，赴花蓮地檢署控告某網路媒體「棄黃保傅」報導，有意圖使人不當選之嫌。記者王燕華／攝影
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民調國民黨2020選舉2020選舉花蓮縣立委黃啟嘉

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