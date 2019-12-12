男欠稅近2千萬遭限制出境 法院：違反比例原則

一名彭姓男子欠3年度綜合所得稅及罰鍰共1968萬多元，因逾限制出境範圍，因此被財政部依稅捐稽徵法規定，函請移民署限制其出境。彭不服提告，台北高等行政法院認為財政部僅以欠稅金額多寡為唯一的衡量因素，而未審酌其有無限制出境事由，違反比例原則，今判彭勝訴，可上訴。

判決指出，彭滯欠民國96、97、105年度綜合所得稅（含行政救濟加計利息、滯納金及滯納利息）及97年度綜合所得稅罰鍰1968萬8822元，已逾「限制欠稅人或欠稅營利事業負責人出境規範」所定個人已確定欠繳金額達1千萬元標準，於是財政部依稅捐稽徵法第24條第3項規定，函請內政部移民署限制原告出境，同日並以函通知彭。彭不服，提起行政爭訟。

合議庭表示，「限制出境」是對人民遷徙自由的限制，依憲法第23條規定，必須有法律依據，且符合比例原則。另財政部依稅捐稽徵法第24條第3項規定限制義務人出境，應符合行政執行法第17條所定限制出境事由的基本規範。

財政部訂定的「限制出境規範」，明定只要個人已確定欠繳金額1000萬元以上或未確定欠繳金額1500萬元以上，就可以限制出境，而不再考量義務人有無出國頻繁、長期滯留國外、行蹤不明、隱匿或處分財產，有規避稅捐執行之虞等其他限制出境事由，造成其他限制出境的事由形同具文，欠缺無規範實益。

財政部不得僅以義務人欠繳一定金額的稅捐債務，作為限制義務人出境的唯一理由，而不管義務人有無限制出境的事由；且合議庭查出，本件只有達到個人已確定欠繳金額超過1000萬元的要件，而作成原處分，此外，並無其他事由。顯見彭並無長期滯留國外、行蹤不明、隱匿及處分財產，而有規避稅捐執行之虞等限制出境事由存在。