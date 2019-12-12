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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

「七七行館案」竊占國土埋貨櫃屋 劉政池確定入獄

2019-12-12 16:53聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

苗栗縣前縣長劉政鴻胞弟劉政池在陽明山蓋「七七行館」別墅私挖地窖，埋貨櫃屋，涉嫌竊佔國土，最高法院依違反水土保持法判劉政池1年2月徒刑定讞，已通知檢方啟動防逃機制，其餘發回更審；另一審被依圖利罪判刑的陽明山國家公園管理處前處長蔡佰祿（現改名蔡東荃）、前建管小組長李朝盛及建管小組技士謝文華獲無罪確定。

劉政池1998年向陳姓男子購買台北市泉源段三小段506地號國有地三棟建物，再向國有財產局（改制前）申請承租上千坪土地，想開發溫泉會館，發現承租地位在禁止開發的國家公園特別景觀區。

劉向國產局申請分割土地，並將一棟無建號建物所有權先後移轉給胞妹劉子瑩與大女兒劉冠廷，以她們名義申請建照執照，取得門牌號碼後向陽管處申請建造雙併住宅；2004年在建物下方埋貨櫃屋。2008年，別墅獲陽管處核發使用執照。二審認定劉請葉開挖國有地、置入貨櫃，挖地道、接電，遭占國土1400多坪。

最高法院今認為，劉政池違法占用設置地下貨櫃屋部分，原判決已經詳述理由，且調查詳盡，因此駁回上訴，判劉政池1年2月定讞；另擅自占用國土鋪設草皮、地磚等設備部分，因土地面積與卷內事證不完全相符，且有重複計算的嫌疑，查證未盡；另偽造文書部分，也一併發回更審。

劉政池因「七七行館」案確定要入獄。圖／本報資料照片
劉政池因「七七行館」案確定要入獄。圖／本報資料照片
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陽明山國家公園管理處前處長蔡佰祿（左）、前建管小組長李朝盛（中）及建管小組技士謝...
陽明山國家公園管理處前處長蔡佰祿（左）、前建管小組長李朝盛（中）及建管小組技士謝文華（右）獲無罪確定。圖／本報資料照片
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國家公園陽明山國有地

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