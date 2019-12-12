彰檢查假訊息、賄選情資不斷 第四選區最激烈

彰化縣新住民2萬3千多人，有選舉投票權的有1萬多人，彰化地檢署首度於移民署彰化服務站合作邀請在地新住民一起參與拍攝「反賄新力量」微電影，也以母語傳達台灣民主制度，讓新住民與新二代都能反賄選，影片在Youtube、臉書以及彰化地檢署Line@等網路平台播放。

總統立委選舉接近，選情也趨白熱化，彰化縣向來競爭激烈，彰化地檢署結合各單位積極宣導反賄選頗有斬獲，接獲各型式賄選、假訊息、暴力介選等案件情資，檢方指出，目前已分選他案45件、選偵5件，案件在4個選區都有，包括現金、餐會、宮廟贊助、走路工、賭盤、網路假訊息以及文宣攻擊意圖使人不當選等，都已積極偵查，其中彰化第四選區因參選人最多競爭激烈，相關偵辦案件也最多。

彰化縣新住民國籍人數以大陸籍配偶占最多數，越南籍排第二，印尼籍排名第三，彰化地檢署檢查長徐錫祥說，台灣新住民來自各個國家，原生家庭與過去政治文化和台灣生活不一定相同，台灣民主走到這一步不容易，有新住民對於在台灣選舉想投給誰就投給誰相當訝異，這是台灣的驕傲，不可以把珍貴的這一票輕易放棄，要珍惜這項權利。