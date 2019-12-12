質疑女友另結新歡 摩鐵嘿咻下藥勒斃判無期徒刑定讞

男子凌森義懷疑廖姓女友另結新歡，和廖女相約摩鐵發生性關係後，誘使廖女喝下摻有安眠藥的優酪乳，等廖女陷入昏睡後，再利用塑膠袋、束帶勒斃她。一、二審依殺人罪判凌無期徒刑，褫奪公權終身，但最高法院發回更審；高雄高分院更一審今年9月仍判凌無期徒刑，褫奪公權終身，最高法院今天駁回上訴，全案定讞。

凌森義2017年5月1日懷疑廖女另結新歡，且和女友也有債務糾葛，他凌晨相約廖女碰面，把廖女載到汽車旅館後，兩人先發生性行為，再讓廖女喝下摻有大量鎮靜安眠藥的優酪乳，等廖女陷入昏睡之後，再拿垃圾袋套住廖女頭部，最後以束帶綁緊垃圾袋封口，並勒住廖女頸部，讓廖女因藥物中毒、窒息、腦部缺氧死亡。

凌森義見廖女沒氣息，數度進出摩鐵，還返家擬妥遺書，最後又折返摩鐵，喝下同樣喝下摻有安眠藥的優酪乳後，倒臥床緣昏睡，直到摩鐵櫃台人員發現該房一直無人回應，入內察看驚見廖女已斷氣，凌還有鼻息，正呼呼大睡。

凌森義坦承殺人，但否認是預謀殺人，供稱他在旅館房間內和女友吵架，一時失控，才憤而殺人。更一審認定，凌森義犯案前數月開始，就預先留著精神科就診的鎮靜安眠藥物，且案發當日與廖女見面前，先在超商購買優酪乳，還另準備束帶、垃圾袋帶去汽車旅館，因此認定凌森義預謀殺人，不採信他的說詞。

更一審認為，凌森義因感情及金錢糾紛就殺害女友，且預謀殺人且手段兇殘，犯後未見深刻反省、悔悟，也未賠償被害人家屬，因此依家暴殺人罪判無期徒刑。最高法院駁回上訴，全案確定。