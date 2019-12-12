妳的健保卡被盜用？ 老婦接到電話百萬老本險被騙
台南市方姓婦人前天在家中接獲多通電話，對方分別自稱警察、檢察官，聲稱有人盜用她健保卡，帳戶涉嫌洗錢防制法，需要進行帳戶監管並將存款全數匯入指定的帳戶，否則將會把她逮捕羈押；方女聽聞後信以為真，前往銀行要將她100萬元存款轉到指定帳戶，行員警覺有異，報警及時成功勸阻。
方女前天上午10點前往中西區府前路銀行，要辦理相關轉帳業務，承辦蘇姓行員直覺該婦人行為舉止怪異，神情緊張，關懷提問，同時通報轄區市警二分局南門派出所員警協助。
方女向員警說，她在家中接到電話，自稱警方人員說:「小姐，你的健保卡遭盜用，帳戶涉嫌洗錢防制法，案件承辦人員，將會進一步與您聯繫」，後來又有人打電話來自稱檢察官，要她將存款匯入指定的帳戶，否則將會被逮捕羈押。她到銀行要辦理匯款，經過銀行、警察的解說之下，這是電信詐騙老梗，成功阻止方姓婦人被騙。
市警二分局說，民眾如聽到「積欠健保、電信費用」、「現在電話幫你做筆錄」、「等下傳真公文給你」、「法院幫你保管金錢」等關鍵字時，絕對是詐騙，因為積欠健保、電信費用都是用紙本通知繳費，檢警更不可能只用電話做筆錄及傳真公文，更遑論監管帳戶或保管金錢，如民眾遇有類似情形，請馬上掛斷電話，再撥打反詐騙專線165或報案110查證，也可到當地派出所向警方查詢。
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