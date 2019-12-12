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翁山蘇姬被告辯詞：羅興亞人只死1%，怎算種族滅絕？

新竹男子涉虐死貓 檢方起訴

2019-12-12 16:25中央社 新竹縣12日電

新竹男子彭瑋傑日前領養幼貓後，涉用殘忍手段虐待致死，並將過程拍成影片。新竹地檢署今天指出，彭男從今年6月至10月間涉將6隻貓虐死，依違反動物保護法起訴。

起訴書指出，彭男在6月到10月期間，曾撿到一隻灰色流浪貓，帶回住處後，涉將流浪貓從高處反覆重摔在地，導致流浪貓死亡；後來，他到新竹縣公立動物收容所領養一隻貓，再用類似手法虐待致死。

檢方指出，彭男涉共虐死6隻貓，其中，他曾把貓重摔，再用手扭轉頸部致死；另用平底鍋敲打貓，還用螺絲起子、黑色塑膠棒虐待；也曾在貓的傷口上，撒胡椒鹽虐待。

檢方表示，彭男坦承犯行，將他依違反動物保護法起訴。

新竹動物收容所

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