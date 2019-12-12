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長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受

2019-12-12 16:01聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

男子詹賢明不滿在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子要離婚，1月大吵後勒死她，還打給朋友說「幫我處理後事」揚言輕生，檢方依殺人罪嫌起訴。桃園地院判詹15年徒刑，詹和檢方皆上訴。辯護律師認為詹有「默示」自首，且殺妻是「偶發事件」，案發前他有飲酒，可能有無法辨識行為違法的情形；死者胞弟則表示「無法接受這樣的判決」。

詹（55歲）原經營眼鏡行，歇業後常借酒澆愁甚至對妻子惡言相向，簡女曾和他約法三章，白紙黑字明訂要他不可言語動作脅迫、飲酒過量，還要補助家庭開銷，若詹不能做到雙方就能無條件離婚。

1月6日詹酒後又因離婚問題和簡女大吵，一氣之下竟在客廳用左手臂扣住妻子勒死她，事後打給朋友稱「幫我處理後事」，警方到場見詹拿牛排刀割傷左手腕流血並揚言自我了結。檢方偵訊時，詹稱想和老婆共赴黃泉，辯謀為同死，但檢方不採信。

9月19日一審宣判時，審判長向家屬表示犯殺人罪依法有3種結果，分別為死刑、無期徒刑及有期徒刑，審酌詹賢明一切情狀，雖認無判處死刑、無期徒刑程度，仍量處他有期徒刑最高的15年，「如家屬難以接受可依法上訴」。

本案不僅檢察官認為量刑過輕而上訴，詹賢明也以「量刑過重」上訴。高等法院今行準備程序，詹對法官詢問多表示「沒意見」，辯護律師主張詹有主動聯絡朋友，算是「默示」朋友找警察，應算是自首，且他不是家暴慣犯，案發前又有喝酒，一審沒有鑑定他當時的精神狀況。

死者胞妹泣不成聲，她說「難過到不知怎麼講」。死者胞弟則說相當痛心，不管判幾年也換不回姐姐的性命，至今無法原諒詹，對於一審所量刑度，他表示「無法接受這樣的判決」。

針對辯護律師稱本案是「偶發」，法官詢問死者弟、妹是否了解姊姊的婚姻狀況？弟弟表示，姐姐「報喜不報憂」，幾十年來知道夫妻相處得不錯，但去年7月姊姊曾透漏姊夫說「要殺了妳」，家人沒留意這是個警訊。弟弟說，姊姊和姊夫才簽完分居協議書，就發生這種事，怎能說是「偶發」，況且殺妻後2、3小時才打電話給朋友，姊姊根本沒有活命的機會。

告訴代理人表示，詹賢明之前有多次家暴行為，這是蓄意謀殺。高院定12月31日審理。

男子詹賢明勒斃在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子，辯護律師稱這是「偶發事件」。記者王...
男子詹賢明勒斃在長榮航空擔任事務長的簡姓妻子，辯護律師稱這是「偶發事件」。記者王宏舜／攝影
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