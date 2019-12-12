親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

王國興亡在此一票? 4年3連戰詭譎的「2019英國大選」

遠航無預警停業違反大解法 賴香伶：限制張綱維出境

不洗澡渾身惡臭釀殺身之禍 打死友人他被判刑7年6月

2019-12-12 16:00聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

板模工王男與建築工何男同住在楊姓友人家，今年2月初，王不滿何久未盥洗，身體發出惡息，不依他的指示做事，兩度揮拳毆打何的臉部、頭部、胸部，致被害人傷重死亡，一審依傷害致死罪將王男判刑7年6月，他不服上訴二審，台中高分院以王男並未與被害人家屬達成調解，將全案駁回。可上訴三審。

二審合議庭審酌，40歲的王男因何男久未盥洗，身體發出惡臭細故，竟二度出手毆打被害人，且於被害人倒地後，仍持續以腳踹被害人頭部及胸部，致被害人受重創而死亡，且王男事後並未與被害人家屬成立調解，或賠償損害，合議庭認一審判決量刑妥適，因此將全案駁回。

檢審查出，王男與何男為朋友，王因工作關係，而居住在友人楊位於台中市區的住處；何男則在今年1月底，經楊邀而共同住在楊的住處。2月6日，王、何、楊、與鐘、蕭、陳、伍等人在楊住處的客內飲酒，至晚間王不滿何久未盥洗，身體發出惡臭，且不依王指做事，揮拳毆打何鼻部，致何鼻部流血，何經在旁友人協助止血，至浴室稍作盥洗後返回客廳，與眾人繼續飲酒。

王等人一同飲酒至同日深夜，陳男先行離去，楊不勝酒力而就寢，王明知何男相當瘦弱，徒手揮拳攻擊何的頭部及胸部，待何不支倒地後，王再腳踹何信發之頭部及胸部，致何受有頭部外傷、下唇裂傷等傷害，引起顱內出血、大腦疝脫及多量失血。

王男離開現場後，何男雖起身欲返回房內休息，但行走至楊男住處房前之走道，即因體力不支倒地，並因傷害致中樞神經休克、低血性休克而死亡。至2月7日上午，鐘男發覺何男死亡而報警處理，王男坦承犯案。

王男不滿何姓友人久未盥洗，身體發出惡息，不依他的指示做事，兩度揮拳毆打何的臉部、...
王男不滿何姓友人久未盥洗，身體發出惡息，不依他的指示做事，兩度揮拳毆打何的臉部、頭部、胸部，致被害人傷重死亡，台中高分院依傷害致死罪將王男判刑7年6月。可上訴三審。圖／本報資料照
分享

建築台中市

延伸閱讀

海山員警憑辦案經驗掃黃 賣淫女上訴逆轉獲無罪

魔術方塊立體形狀是否能註冊商標？歐洲法院20...

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要...

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠9...

🎊 跨年喝咖啡 暖心又暖胃 🎊 2019 最後一波 趕快來領

相關新聞

長榮航空事務長遭夫勒斃 弟：只判15年難接受

2019-12-12 16:01

海山員警憑辦案經驗掃黃 賣淫女上訴逆轉獲無罪

2019-12-12 15:26

二航廈擴建收賄案 15人被訴

2019-12-12 15:13

出納組長A校務公款107萬還卡債養女友 判刑3年10月

2019-12-12 14:44

市議員選舉免費餐飲、期約賄選 候選人無罪 4樁腳判刑

2019-12-12 14:35

空軍上士拿公款買iPhone 1年私吞快10萬

2019-12-12 14:28

誘殺房東命案 陳夆典二審仍判無期徒刑

2019-12-12 14:28

桃機二航廈擴建收賄案 處長等15人被訴

2019-12-12 14:28

評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇

2019-12-12 14:22

通譯利用移工不熟悉法律 誆稱酒駕要繳罰金詐財被訴

2019-12-12 13:17

搭飛機遇亂流 男撿走前座旅客皮夾 遭依竊盜罪起訴

2019-12-12 12:31

政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗

2019-12-12 12:23

阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

2019-12-12 12:18

追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬

2019-12-12 12:06

抗議外交部受阻 國民黨團反告吳釗燮涉妨害公務

2019-12-12 11:57

賭場也搞「異業結盟」 藏身通訊行再用抓娃娃店把風

2019-12-12 11:44

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！

2019-12-12 11:34

影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

2019-12-12 11:32

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

2019-12-12 10:07

誘殺房東辯自首求減刑 陳夆典二審仍判無期徒刑

2019-12-12 10:06

惡男虐死6隻貓 遭竹檢起訴

2019-12-12 08:20

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回

2019-12-11 22:31

新竹檢警查獲六合彩組頭涉總統賭盤 開PK盤供下注

2019-12-11 19:02

手機掃瞄專屬QR CODE找律師 法務部明年元旦起上線

2019-12-11 19:00

男子不滿泌尿科醫師觸診肛門 持球棒打傷醫師判刑3月

2019-12-11 18:18

民進黨屏東5連霸議員潘淑眞 涉買票當選無效確定

2019-12-11 16:30

老闆辯不知兩女涉嫌脫衣陪酒 檢方不信全起訴

2019-12-11 16:13

遭陳宜民推擠 保六女警首發聲「想恢復平靜生活」

2019-12-11 16:08

檢方強力查察賄選 今天成立選舉查察聯繫中心

2019-12-11 14:43

涉收回扣無罪變重判 茂管處前處長更一審判12年

2019-12-11 14:27

義联控高市府官員誹謗 敗訴確定

2019-12-11 14:26

再1個月投票 基檢傳授餐會、旅遊涉賄案蒐證、偵辦技巧

2019-12-11 14:03

老來得子竟打死14天大兒子 他威脅女友「母子只能留一人」

2019-12-11 13:08

影／台南警方破獲職業賭場 扣賭資籌碼2千多萬

2019-12-11 12:47

偷雞排店營業額與預備金2萬元 狂玩夾娃娃機剩數千

2019-12-11 12:43

了無新意的矚目案件 太陽花國賠案側記

2019-12-11 12:24
看更多

熱門文章

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

2019-12-11 18:53

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17

疑心肌梗塞捷運站口昏倒 北市刑大警官不治

2019-12-12 11:04

桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

2019-12-12 10:24

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58

台南38年前小吃攤「均一價15元」 網友嘆：回不去的物價

2019-12-12 12:27

台灣哪個景點去一次就好？ 網噓爆這兩個地點

2019-12-11 21:32

少女從9樓不明原因墜樓身亡 媽媽才正打算叫她起床上學

2019-12-12 11:00

稱「我殺了你媽媽」後五金行老闆陳屍台南 警排除他殺

2019-12-11 20:19

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

他巡果樹驚見「貼符草蓆」嚇壞 網友揭真相：會保平安

2019-12-12 13:03

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

2019-12-11 18:59

男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判刑3年10月

2019-12-11 19:44

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

台7線大溪百吉隧道口 砂石車與機車發生事故騎士重傷

2019-12-11 18:59

影／閃燈路口互不相讓 奧斯汀對決神車釀3人傷

2019-12-12 12:20

阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

2019-12-12 12:18

租屋處壁癌嚴重她急求救 網勸：上漆、壁貼都無效

2019-12-12 10:26

民進黨屏東5連霸議員潘淑眞 涉買票當選無效確定

2019-12-11 16:30

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

2019-12-12 11:32

彰化永靖五金老闆陳屍台南 妻下落不明

2019-12-11 17:35

亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！

2019-12-12 11:34

「香蕉黏牆」賣高價爆紅 高市警紅單貼牆網讚跟上潮流

2019-12-11 17:12

手機掃瞄專屬QR CODE找律師 法務部明年元旦起上線

2019-12-11 19:00

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

2019-12-11 23:50

普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回

2019-12-11 22:31

追求不到 移民署新人在142人群組誹謗她罰7萬

2019-12-12 12:06

評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇

2019-12-12 14:22

民宅火災意外頻傳 防火專家：延長線是電氣火災禍首

2019-12-12 09:24

驚！國民黨台南後壁區黨部疑遭放爆裂物 警釐清中

2019-12-12 15:35

「你兒在我手裡」警秒戳破謊言 詐團氣飆國罵掛電話

2019-12-12 12:52

新北市警海山分局派出所又遭約談 分局：全力配合檢調

2019-12-11 18:22

五金行老闆陳屍台南妻卻失蹤 檢方檢驗有無毒化物反應

2019-12-12 12:21

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

2019-12-12 10:07

政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗

2019-12-12 12:23

台日破九州海上接運安毒600公斤 4台人落網

2019-12-12 13:45
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top