不洗澡渾身惡臭釀殺身之禍 打死友人他被判刑7年6月

板模工王男與建築工何男同住在楊姓友人家，今年2月初，王不滿何久未盥洗，身體發出惡息，不依他的指示做事，兩度揮拳毆打何的臉部、頭部、胸部，致被害人傷重死亡，一審依傷害致死罪將王男判刑7年6月，他不服上訴二審，台中高分院以王男並未與被害人家屬達成調解，將全案駁回。可上訴三審。

二審合議庭審酌，40歲的王男因何男久未盥洗，身體發出惡臭細故，竟二度出手毆打被害人，且於被害人倒地後，仍持續以腳踹被害人頭部及胸部，致被害人受重創而死亡，且王男事後並未與被害人家屬成立調解，或賠償損害，合議庭認一審判決量刑妥適，因此將全案駁回。

檢審查出，王男與何男為朋友，王因工作關係，而居住在友人楊位於台中市區的住處；何男則在今年1月底，經楊邀而共同住在楊的住處。2月6日，王、何、楊、與鐘、蕭、陳、伍等人在楊住處的客內飲酒，至晚間王不滿何久未盥洗，身體發出惡臭，且不依王指做事，揮拳毆打何鼻部，致何鼻部流血，何經在旁友人協助止血，至浴室稍作盥洗後返回客廳，與眾人繼續飲酒。

王等人一同飲酒至同日深夜，陳男先行離去，楊不勝酒力而就寢，王明知何男相當瘦弱，徒手揮拳攻擊何的頭部及胸部，待何不支倒地後，王再腳踹何信發之頭部及胸部，致何受有頭部外傷、下唇裂傷等傷害，引起顱內出血、大腦疝脫及多量失血。