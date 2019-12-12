海山員警憑辦案經驗掃黃 賣淫女上訴逆轉獲無罪

新北市海山分局釣魚掃黃逮到劉姓賣淫女子，員警調查她曾在LINE群組發送色情廣告，見獵心喜，將她送辦違反兒少性剝削條例。事後，劉女一審被判刑5月，但她不服上訴，主張自己並非LINE群組管理員，結果二審逆轉獲判無罪。全案可上訴。

據了解，劉女前年7月被警方查獲在網路論壇刊登色情廣告，因為論壇入口設有18歲禁止進入的門檻，最後獲不起訴處分。但是，警方調查她在網路刊登色情廣告的前案時，發現她曾在LINE特定群組傳送類似訊息，因此另依違反兒少性剝削條例送辦。

劉女一審因為在LINE群組發送色情廣告，被法院判刑5月、得易科罰金，但她不服，上訴主張自己沒有與未成年性交易的犯意，指該群組是採邀請制，並非公開，有嚴格限制未滿18歲之人不得進入，更何況自己不是群組管理員，無從防範兒童、少年會違法登入。

法院傳喚承辦員警到庭，員警表示本案是劉女到分局做筆錄時，檢視其手機LINE簡訊紀錄而查獲刊登廣告情事。但員警也說，以他的辦案經驗，這類型的LINE群組必須經管理員核准，如果沒有核准，將會被踢出群組。

法院調查，劉女發送廣告的LINE群組經員警當庭以手機搜尋未果，顯見一般人無法透過搜尋加入該群組。此外，該群組還得先付費、介紹人引薦和使用本人相片，最後經管理人員同意才能加入，確實有嚴格審核機制防範18歲以下未成年人和警察。