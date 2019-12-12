出納組長A校務公款107萬還卡債養女友 判刑3年10月

高雄市立六龜高中涂姓總務處職員涉嫌利用掌管校務出納機會，從學校專戶提領公款，卻用來清償個人卡債、信貸、或支應女友生活開銷，還「挖東牆、補西牆」，將部分款項挪來填補公款缺口；短短10個月就侵占學校公款107萬餘元。涂為掩飾罪行，私自偽造匯款戳章、證明，卻也因此被校方抓包。橋頭地院依侵占公有財物罪，判處涂有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，可上訴。

判決指出，涂考過公務人員四等特考後，從2010年8月5日開始在六龜高中服務，先後接任總務處出納組長、文書組長職務，期間掌管六龜高中出納事務，負責通知發放學生獎助學金、教職員工薪資差旅，並保管學校公款零用金，以便臨時付款需求。

然而，涂姓組長卻萌生貪念，擅用職務之權，從2016年10月28日開始，假藉發放學生獎助學金、外聘教師鐘點車馬費等名義，從學校保管金專戶提領數千元、甚至上萬元不等款項，當中不乏10餘萬元大額款，卻未在第一時間匯入相關帳戶、或交給相關受款學生手中，反而用來清償個人債務，或女友個人開銷。

為掩飾侵占罪行，涂偽造匯款戳章、證明，佯裝公款已匯入指定受款人帳戶，待日後再補發、補匯，挪其他款項填補原先挪用的公款缺口；涂侵占行徑持續到前年8月30日，不法侵占公款共107萬4450元。

全案直到校方察覺幾個匯款證明戳章與過去郵局戳章有些不同，詢問郵局人員證實，涂經手的匯款證明戳章「有問題」，於是舉報請教育局政風室派員查處。業經廉政署廉政官偵訊，涂坦承犯行，廉、檢調閱相關帳戶金流，認定他涉侵占公有財物、行使偽造私文書、行使公文書登載不實等罪嫌。

橋頭地院審理過程中，涂坦承犯行，但辯稱有向校長坦承犯行，也請校長向政風單位轉達自首、願意接受制裁意思；上述辯稱卻遭校方打臉，表示，校長約談涂時，涂僅有說「錢掉了」，企圖推諉罪行，也從未向校方表明要向檢調單位自首。

合議庭認為，涂身為公務人員，不知廉潔自持，奉公守法，反而率然利用職務機會侵占公有財物，用來清償其個人債務、供女友花用，不僅危害公務員誠實清廉形象，也損害他人權益，實屬不該，犯後還一度推諉卸責，不見他真誠悔改、勇於承擔態度。