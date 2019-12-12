二航廈擴建收賄案 15人被訴

桃機二航廈擴建爆發貪汙案，多項工程都中鏢。記者曾健祐／攝影 分享 facebook

桃園國際機場公司工程處長林文禎與吳姓工程師，辦理經費2億元二航廈擴建工程期間，涉嫌向多名承包廠商索取600萬元回扣。桃園地檢署查出林的不法所得254萬多元，今依貪汙等罪嫌起訴林文禎、吳姓工程師及廠商等15人。

檢方認為，林文楨擔任桃機公司工程處處長要職，僅為貪圖金錢，忘卻身分職責，長期收取回扣與廠商賄賂，洩漏內部標案資訊，造成不公平競爭，嚴重斲傷國民對公務員信任，雖於偵查中繳回部分犯罪所得，但仍否認犯行，建請從重量刑併宣告褫奪公權。

檢調表示，二航廈2015年擴建後，常出現漏水等缺失，遭質疑施工品質差，指林文禎（58歲）、吳姓工程師（45歲）疑接受包商供養。檢調監控兩年多，8月指揮上百名調查官大搜索，查出2017年至2018年至少有5件標案可疑，林涉嫌洩漏底價、變更預算及浮報工程價格圖利廠商。

檢方指控，林文禎向廠商索討回扣，約好以工程費2億600萬元的百分之三，取整數600萬元，以吳姓工程師為收回扣窗口。林指定另一名吳姓男子，擔任包商的協力廠商，對方給林文禎50萬元表示謝意。林在新二機棚廠前機坪新建工程、桃園國際機場G4加油站新建工程案，都曾護航洩漏招標資訊，讓特定廠商獲利。

林承認收回扣，辯稱是業者主動行賄。檢方當時依貪汙、違反政府採購法等罪嫌聲押林文禎、吳姓工程師獲准，其餘以2萬元至30萬元交保。桃檢依經辦公用工程收取回扣、違背職務上行為收受賄賂和違反政府採購法等罪嫌，起訴林文禎，吳姓工程師及相關涉案包商共15人。