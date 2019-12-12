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市議員選舉免費餐飲、期約賄選 候選人無罪 4樁腳判刑

2019-12-12 14:35聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

去年基隆市議員選舉，七堵區吳姓候選人被控涉嫌買票，期約當選後給錢；另透過沈姓等樁腳安排涉嫌免費設宴招待選民，吳等6人被檢方依違反公職人員選罷法起訴。基隆地院審結，判決吳及柯姓樁腳無罪，沈姓等4名樁腳判有罪，刑期3年2個月到5個月不等。全案可上訴。

基隆地檢署去年10月接獲情資，吳姓候選人為求當選，透過沈姓樁腳安排餐會，再由梁男、柯男和忻女出面邀約選民聚餐，吳再身著競選背心到場尋求支持。

吳姓候選人另被檢方指控透過江姓女子，以每票1千元向黃姓友人買票，黃則允諾他及子、媳、女兒都會投票支持吳，並約定吳當選後再交付賄款。

檢方指揮警、調追查蒐證，去年11月間發動搜索，全案偵結起訴吳姓候選人及沈、梁、柯男及忻女、江女共6人。涉嫌收賄的李姓、陳姓、劉姓、黃姓等9名選民，檢察官依職權不起訴處分。

吳澄清絕無免費招待選民餐飲及期約買票，沈等人行為均與他無關，他不知情。市議員選舉去年11月24日投票，開票結果吳獲得2056票，同選區6名候選人中墊底落選。

公職人員選罷法規定，對於有投票權之人以期約或交付賄賂等不正利益，約定不行使投票權或為一定之行使者，處3年以上10年以下有期徒刑。

基隆地院近日審結，沈男等4人被認定有罪，其中忻女刑責最重，被判3年2月，褫奪公權4年。沈男判刑6月，可易科罰金，褫奪公權2年。梁男判刑5月，可易科罰金，褫奪公權2年。江女判刑5月，緩刑2年，但須支付公庫10萬元。吳及柯罪證不足，獲判無罪。

去年基隆市議員選舉，七堵區吳姓候選人被控涉嫌買票，期約賄選。基隆地院審結，吳及柯...
去年基隆市議員選舉，七堵區吳姓候選人被控涉嫌買票，期約賄選。基隆地院審結，吳及柯姓樁腳獲半無罪，沈姓等4名樁腳判有罪，刑期3年2個月到5個月不等。記者邱瑞杰／攝影
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