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評潘恒旭「招搖撞騙」遭告 馮光遠：這人太浮誇

2019-12-12 14:22聯合報 記者王宏舜／台北即時報導

高雄市前觀光局長潘恒旭不滿作家馮光遠在臉書上批他「人品太差」、「擅長招搖撞騙」，求償200萬元、要求道歉。台北地院認為馮基於一定根據陳述事實、表達意見，言論自由保障應優先於潘的名譽權，判潘敗訴。高等法院今行言詞辯論，審判長陳雅玲勸說「贏當然好，輸了有比較好嗎？」，詢問雙方是否能冰釋？馮表示本案事涉言論自由，他永遠尊重法院的判斷，但他不會為此撤文；潘今未到庭，律師表示無法代為回答。

高院定12月26日上午11點宣判，而明年1月11日就要舉行總統大選，潘現為國民黨提名總統參選人韓國瑜競選辦公室活動總監。

馮光遠1月8日在臉書上寫下「此人（指潘恆旭）曾經是給我報報的外圍分子，幫我談過一兩個案子，可是後來被我踢走，人品太差也；…如果一個人擅長招搖撞騙，不出事才有鬼，哈」、「他騙吃混喝，都是踩在其他人的肩膀上，霹靂就是一例，明明只是霹靂公關，搞得好像霹靂的成功，是靠他的推廣，喧賓奪主」。

潘恒旭認為馮的文字經媒體報導後，他的名譽受損，提告要求馮賠償精神慰金200萬元、登報道歉。

馮光遠則指潘2002年8月間多次以「笑笑生」、「獨家內幕」等化名，在網路上留言影射政大廣電系教授劉幼琍是黃新生在喜福網發表「黑手與密使的故事」小說的女主角，傷害劉女名譽，遭警方移送地檢署偵辦，最後在2003年9月3日在中國時報刊登道歉啟事。馮再舉潘去年12月25日擔任高雄市觀光局長後，提出各種爭議不斷的「新點子」行銷高雄觀光，但言行舉止反引發外界高度質疑，譬如1月7日潘受訪時表示「冷泉加熱變溫泉是高雄人都知道的事」，引發飯店業者反彈。

馮表示，他的評論是針對潘恒旭本身著作內容，以及他對潘過去種種事蹟的認識而為文，潘自願進入公眾事務領域，成為必須接受社會檢驗及批判的政務官，過去和現在的行為舉止自屬可受公評之事。

高院今開庭時，潘的律師以教育部重編國語辭典修訂本為本，指「招搖撞騙」的釋義是「借名炫耀，到處詐騙」，而馮用一些負面評價、偏激不堪的文字來抨擊潘，這與公共利益無關。律師說，當初是潘恒旭刻意疏離馮光遠，不是「被踢走」，而且潘是替「給我報報」工作，不是替馮。

審判長詢問這些文章哪部分有損潘恒旭的社會評價？潘的律師回答「重點在『被我踢走』、『人品太差』」。

馮光遠表示，從1997、1998年間和潘結識，但潘卻說和他沒有關係，他批評潘講話一向誇大、謊言一堆，在文化圈出了名，如果潘和他沒有關係，又怎麼會幫潘出的書寫序？

馮當庭拿出潘恒旭的「霹靂小子玩創意」、「求職總冠軍」兩本書，前本潘自稱是「給我報報企宣總監」，馮說潘未經他授權就使用給我報報名號，更何況給我報報根本沒有企宣總監這個職位，批評「這個人太浮誇」；他說，會用「騙吃騙喝」一詞，是一種評述。

審判長陳雅玲表示，人行得正、坐得端，自己對得起自己就好，本件要在12月底前宣判，贏的有加分，輸的扣分，她問「這是甚麼大事嗎？」，指雙方都是有才華的人，不能言歸於好？她自我調侃說，「被罵最多的是我們（指法官），但難道我們不夠認真、不夠好嗎？」，盼有接受批評的雅量，她對潘方說「或許別人對我們的評價是錯的」。

馮光遠則認為台灣走到言論自由這一步，走了非常久，他認為言論自由非常重要，他永遠尊重法院的判決，但不可能會自撤文章。

高雄市前觀光局長潘恒旭(右圖，資料照片)不滿作家馮光遠(左圖)在臉書上批他「人品...
高雄市前觀光局長潘恒旭(右圖，資料照片)不滿作家馮光遠(左圖)在臉書上批他「人品太差」、「擅長招搖撞騙」，提告求償200萬元、要求登報道歉。高等法院今辯論終結，馮指潘「這個人太浮誇」。記者王宏舜／攝影
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馮光遠潘恒旭

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