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大唐女的「絕美牽手術」 如何引發一場當代風暴

通譯利用移工不熟悉法律 誆稱酒駕要繳罰金詐財被訴

2019-12-12 13:17聯合報 記者白錫鏗／台中即時報導

出生於泰國的華僑杜女，在台擔任通譯，今年8月間泰籍移工安偉，酒後騎電動自行車被警查獲，杜女至派出所擔任通譯，涉嫌向安偉誆稱酒後駕車會被罰款新台幣5600元，已為安偉繳納罰金，使安偉信以為真，事後交付6000元給杜女，杜女將身上僅有的300元找予安偉，而取得5700元，台中地檢署今天依詐欺罪起訴杜女。

起訴書指出，安偉（41歲）8月18日下午，在台中市西屯區工業六路的工廠內飲用米酒後，騎電動自行車上路，在工業十八路與五權西路口，為警攔查，發現他酒味濃厚，對他施以酒精濃度測試，測出他的酒測值達每公升0.47毫克。安偉酒駕部分被依公共危險罪判刑3月，可易科罰金。

杜女（28歲）經警通知，前往市警六分局工業派出所擔任安偉的通譯，利用安偉不熟悉我國法律規定的機會，誆稱酒後駕車會被罰款新台幣5600元，同日晚間，安偉經警解送台中地檢署接受內勤檢訊問，杜女到場擔任安偉的通譯。

同日深夜，安偉經檢察官訊問後獲釋，員警順路載安偉及杜女返回工業區派出所，杜女請警稍等讓她前往法警室領取通譯費及交通費共1500元，事畢杜女返回警車，與安偉一同返回工業區派出所，杜女於上車後，即向安偉謊稱，方才已為安偉繳納5600元罰金，請安偉還錢。

安偉於19日晚間，打電話通知杜女已借到錢，可以償還，但杜女因故未前往取款，至20日再打電話給安偉要取款，騎機車前往安偉任職的公司，由安偉當面交付6000元給杜女，而杜女則將身上僅有的300元找給安偉，而取得5700元。安偉為返回泰國，委請仲介公司人員辦理相關手續，並將繳納罰金之事告訴仲介人員，始悉受騙。

杜女否認犯行，但檢察官依據被害人證述，以及調閱監視錄影畫面，認定杜女狡辯，予以起訴。

泰籍移工安偉酒後騎電動自行車被警查獲，通譯杜女至派出所擔任通譯，涉嫌向安偉誆稱酒...
泰籍移工安偉酒後騎電動自行車被警查獲，通譯杜女至派出所擔任通譯，涉嫌向安偉誆稱酒後駕車會被罰款新台幣5600元，已為安偉繳納罰金，使安偉信以為真，事後交付6000元給杜女，杜女將身上僅有的300元找予安偉，而取得5700元，台中地檢署依詐欺罪起訴杜女。圖／ 本報資料照
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電動自行車泰國

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