政府公報當假訊息製造中心 228前館長告現任館長涉誹謗

二二八國家紀念館首任館長廖繼斌不滿現任館長楊振隆，主導在「台灣二二八關懷總會」臉書粉專發文稱馬英九及他砍經費，致基金會無法發薪水、辦活動，甚至在官方公報性質「228通訊」內「執行長的話」文中，把2017年基金會預算先栽贓為馬政府編列，並批得一文不值，因此今上午赴台北地檢署提告楊涉誹謗罪。

廖繼斌表示，2016年5月20日蔡政府掌政後，2017年的中央政府預算當然由蔡政府負責編列，行政院228事件紀念基金會自不例外。楊振隆為最老牌的促進轉型正義機關—228基金會首長，竟在有官方公報性質的「228通訊」內「執行長的話」文中，把2017年228基金會的預算先栽贓為馬政府編列，接著批得一文不值，並聲稱幸好蔡政府執政，否則228基金會財務不堪設想。

廖說，楊振隆在「228通訊」執行長的話，把蔡政府的預算栽贓成為馬政府編列的，這等於是在公報裡面造假資料，這還是最老牌資深的促進轉型正義機關—228基金會。

「這不單純是誹謗問題，這將來會是政治風暴。」這種公然在政府公報性質的政府刊物說謊，把政府公報當成假訊息製造中心的行徑實為古今中外所罕見。

廖指出，本人已於2016年9月30日遭當天出任董事長的薛化元提請董事會立即解職（開除之意），2017年的預算係由蔡政府主導並由楊振隆團隊執行。

2017年7月25日，楊振隆竟在他主導的「台灣228關懷總會」臉書粉專，新增7張照片並貼文：「二二八基金會的經費被馬英九、廖繼斌逐年減少15％ 如果不是蔡政府執政，今年228基金會已經沒有經費可發薪水及進行特展及活動！ 因此228基金會的活動或是策展，員工自己來。」