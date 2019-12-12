阿羅哈客運國道翻覆3死 司機疲勞駕駛閉眼10多秒遭起訴

阿羅哈客運今年6月10日晚間在國一彰化路段翻覆，造成3死13人輕重傷，經調查33歲郭姓司機在當時行車過程不穩，車速忽快忽慢，偏離車道，甚至多次眼睛閉起，車禍發生前幾秒成閉目狀態長達10多秒，明顯疲勞駕駛未注意車前狀況，失控衝出路肩翻落邊坡，彰化地檢署今偵結依過失致死罪嫌起訴郭姓司機。

起訴書指出，依汽車運輸業管理規則，司機每日駕車時間以合計10小時為上限，郭姓司機當天中午先由高雄到台北駕車6小時，晚間6小時抵達台北站，休息滿45分鐘，再從台北站出發，依規定後續可再駕車4小時，車輛在晚間9時50分車輛翻覆並沒有超過駕車時間上限。

勞動部也公告，汽車客運業在符合依訂條件後，放寬勞工連續工作日數若經報備可延長但不得超過9天，郭姓司機端午連假從6月4日到10日連續上班7天尚在範圍之內。

檢方指出，司機雖疲勞駕駛，但當天司機駕車肇事時間合乎每天10小時上限，不能作為追究公司過失的依據，加上郭姓司機坦承在肇事前一天晚上11點下班後，因處理私事，直到肇事當天凌晨4點多才返家休息，造成精神不濟駕車，才發生車禍。

郭姓駕駛客運6月10日晚間7點多從台北出發前往高雄，行經林口、新竹，陸續搭載共15名乘客，前晚9時50分左右，行經國道一號205公里南向處，車輛失控向右偏移駛入路肩，繼而翻落邊坡。

彰化檢方勘驗現場，調閱錄碼表、車速紀錄、車內監視器及行車記錄器，訊問相關人等，多名乘客表示車輛車禍發生前行車不穩，有乘客表示一路不敢睡，因看到司機把車子偏向路肩，輪胎不斷壓到貓眼，車輛在出事前，「已像在坐雲霄飛車一樣。」