抗議外交部受阻 國民黨團反告吳釗燮涉妨害公務

「卡神」案風波，數名國民黨立委日前到外交部抗議受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突。事後，外交部告發藍委涉嫌妨害公務等罪，但藍委不滿當天被阻擾進入，還導致陳玉珍等人受傷送醫，曾銘宗今上午赴台北地檢署按鈴申告外交部長吳釗燮涉妨害公務、誣告，希望透過司法程序還原清白，給社會一個真相。

國民黨立委曾銘宗說，國民黨團透過國會聯絡人正式通知外交部依法執行職務，立委要去拜訪外交部，要去了解個案蘇啟誠，因為人命關天。但到現場外交部竟部署500位警力阻隔我們進入，並在推擠中造成陳玉珍、林奕華送醫急救。外交部反而告我們，所以今天還原真相，告吳釗燮涉妨害公務、誣告，希望透過司法程序還原清白，給社會一個真相。

對於外交部率先聲明告發，曾銘宗反嗆：「外交部部署500位警力對付立委，我們沒有告他，他反而告我們，長這麼大我真的沒看過這樣的外交部，蔡政府這麼囂張、傲慢，希望全民能夠看清楚蔡政府的囂張、跋扈。」

國民黨立委本月6日上午赴外交部抗議「蘇啟誠案」，過程中陳宜民與一名女警發生肢體衝突。陳宜民撥落女警帽子，質問「妳是哪個單位？出去！妳是哪個單位？」女警回答「我是保六的」，陳說「保六？出去！妳是負責這邊的警衛嗎？妳不是的話，妳滾出去！保六離開！保六怎麼會在這邊？」接著在階梯推擠女警。

不只有陳宜民動粗，根據國民黨團臉書專頁的直播影片。包含曾銘宗、林德福、林金結等藍營立委及議員，團團包圍住一位外交部官員。幾名藍營立委頻頻吼叫，「你是哪個單位的？」對方回答單位後，他們卻不罷休，繼續說道，「公眾會？送到地檢署去好了！」