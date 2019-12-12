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抗議外交部受阻 國民黨團反告吳釗燮涉妨害公務

2019-12-12 11:57聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

「卡神」案風波，數名國民黨立委日前到外交部抗議受阻，與現場的保六總隊員警發生衝突。事後，外交部告發藍委涉嫌妨害公務等罪，但藍委不滿當天被阻擾進入，還導致陳玉珍等人受傷送醫，曾銘宗今上午赴台北地檢署按鈴申告外交部長吳釗燮涉妨害公務、誣告，希望透過司法程序還原清白，給社會一個真相。

國民黨立委曾銘宗說，國民黨團透過國會聯絡人正式通知外交部依法執行職務，立委要去拜訪外交部，要去了解個案蘇啟誠，因為人命關天。但到現場外交部竟部署500位警力阻隔我們進入，並在推擠中造成陳玉珍、林奕華送醫急救。外交部反而告我們，所以今天還原真相，告吳釗燮涉妨害公務、誣告，希望透過司法程序還原清白，給社會一個真相。

對於外交部率先聲明告發，曾銘宗反嗆：「外交部部署500位警力對付立委，我們沒有告他，他反而告我們，長這麼大我真的沒看過這樣的外交部，蔡政府這麼囂張、傲慢，希望全民能夠看清楚蔡政府的囂張、跋扈。」

國民黨立委本月6日上午赴外交部抗議「蘇啟誠案」，過程中陳宜民與一名女警發生肢體衝突。陳宜民撥落女警帽子，質問「妳是哪個單位？出去！妳是哪個單位？」女警回答「我是保六的」，陳說「保六？出去！妳是負責這邊的警衛嗎？妳不是的話，妳滾出去！保六離開！保六怎麼會在這邊？」接著在階梯推擠女警。

不只有陳宜民動粗，根據國民黨團臉書專頁的直播影片。包含曾銘宗、林德福、林金結等藍營立委及議員，團團包圍住一位外交部官員。幾名藍營立委頻頻吼叫，「你是哪個單位的？」對方回答單位後，他們卻不罷休，繼續說道，「公眾會？送到地檢署去好了！」

內政部長徐國勇親自慰問該女警，並強調應尊重警察尊嚴。事後，陳宜民還否認自己知道對方是保六員警，但被udn獨家影片踢爆說謊，外交部在10日告發藍委涉嫌妨害公務等罪；另陳姓女警也對陳宜民提告妨害公務，昨上午赴北檢以證人身分出庭，庭訊50分鐘後請回。

藍委曾銘宗今上午赴台北地檢署按鈴申告外交部長吳釗燮涉妨害公務、誣告。記者賴佩璇／...
藍委曾銘宗今上午赴台北地檢署按鈴申告外交部長吳釗燮涉妨害公務、誣告。記者賴佩璇／攝影。
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陳宜民楊蕙如

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