賭場也搞「異業結盟」 藏身通訊行再用抓娃娃店把風

新北市三重區有1個天九牌職業賭場為了掩人耳目，把賭局設在手機通訊行密室，再利用鄰近夾娃娃機店幫忙把風、過濾賭客，甚至巷口、巷尾都架設遠端監視系統，今天凌晨還是被警方衝破，逮捕30人。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說明，這個職業賭場過去流竄於台北市萬華、大同及新北地區，擅長利用地形地物偽裝，他們近期在三重區長榮路，先分租通訊行店面後方空間布置賭局，再買通附近已開張經營一段時間的夾娃娃機店。

賭客必須先到夾娃娃機店等候，經過濾身分，賭場人員便出面帶人從後門穿過防火巷進入通訊行密室開賭，不僅場內有人專門監控遠端監視器，也有人在場外步巡把風。警方一開始跟監時，明明看見賭客進入夾娃娃機店，卻在店內消失沒再走出店門，後來才弄清楚，原來被接應從後門帶去賭場。

昨晚偵查隊和長泰派出所動員21名警力，部署埋伏長達7小時，先由員警佯裝夾娃娃客人，伺機控制把風人員，再一舉攻堅衝入賭場逮捕30人、查扣抽頭金6萬6800元、賭資65萬1200元、賭具天九牌和骰子、監視鏡頭14支、監控系統電腦6台等證物。