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賭場也搞「異業結盟」 藏身通訊行再用抓娃娃店把風

2019-12-12 11:44聯合報 記者林昭彰／新北即時報導

新北市三重區有1個天九牌職業賭場為了掩人耳目，把賭局設在手機通訊行密室，再利用鄰近夾娃娃機店幫忙把風、過濾賭客，甚至巷口、巷尾都架設遠端監視系統，今天凌晨還是被警方衝破，逮捕30人。

三重警分局偵查隊長鄭偉豪說明，這個職業賭場過去流竄於台北市萬華、大同及新北地區，擅長利用地形地物偽裝，他們近期在三重區長榮路，先分租通訊行店面後方空間布置賭局，再買通附近已開張經營一段時間的夾娃娃機店。

賭客必須先到夾娃娃機店等候，經過濾身分，賭場人員便出面帶人從後門穿過防火巷進入通訊行密室開賭，不僅場內有人專門監控遠端監視器，也有人在場外步巡把風。警方一開始跟監時，明明看見賭客進入夾娃娃機店，卻在店內消失沒再走出店門，後來才弄清楚，原來被接應從後門帶去賭場。

昨晚偵查隊和長泰派出所動員21名警力，部署埋伏長達7小時，先由員警佯裝夾娃娃客人，伺機控制把風人員，再一舉攻堅衝入賭場逮捕30人、查扣抽頭金6萬6800元、賭資65萬1200元、賭具天九牌和骰子、監視鏡頭14支、監控系統電腦6台等證物。

警方偵詢後，依賭博罪嫌將陳姓賭場負責人、張姓清注、以及林姓、張姓、周姓把風人員共5人，移送地檢署偵辦並沒入抽頭金、賭資。25名賭客依違反社會秩序維護法裁罰。

警方查獲天九牌職業賭場、逮捕30人。記者林昭彰／翻攝
警方查獲天九牌職業賭場、逮捕30人。記者林昭彰／翻攝
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警方查獲天九牌職業賭場。記者林昭彰／翻攝
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賭場買通附近夾娃娃機店幫忙把風、過濾賭客。記者林昭彰／翻攝
賭場買通附近夾娃娃機店幫忙把風、過濾賭客。記者林昭彰／翻攝
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賭場分租手機通訊行後方空間經營，藉此掩人耳目。記者林昭彰／翻攝
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