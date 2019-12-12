亂倒廢棄物至今7年清不完 這2名雲林縣議員要坐牢！
雲林縣議員李建志、翁水上投資經營富仕得環保公司，卻長期違法傾倒廢土等廢棄物，嚴重破壞環境，導致附近居民抗議，且至今7年清不完；最高法院依違反廢棄物清理法判李建志8年徒刑，併科罰金480萬元，褫奪公權6年，翁水上判關2年2月徒刑定讞，2人均得入獄，並已通知檢方啟動防逃機制。
最高法院指出，李建志等人不服判決上訴，仍堅持自己無罪，並指出二審量刑有問題；最高法院認為，原判決法律適用、量刑均無違誤，因此駁回上訴定讞，本周末前將寄送判決書至縣議會等單位依法解職。
李建志經營富仕得環保公司，專門處理事業廢棄物，包括灰渣、白泥等工業副加產品，打算製作消波塊、空心磚，但他2011年2月至隔年10月24日把沒有固化的廢棄物，非法運到斗六市、莿桐鄉及彰化縣田中鎮等地棄置、回填，重量達1萬4879餘公噸，引起居民不滿，至今7年仍未清除完畢。
雲林地方法院一審判李建志8年2月徒刑，併科罰金500萬元，褫奪公權6年，股東翁水上、議會秘書長張耀文均各判2年4月徒刑。台南高分院認為，李建志等人為牟取不法利益，以合法掩飾非法，長期非法外運大量的一般事業廢棄物棄置、回填，嚴重破壞衛生環境，影響雲林、彰化地區居民身心健康至鉅。
二審指出，李建志等人犯行應予以嚴懲，否則無法端正不法，並回應居民環境衛生的殷切期盼，且李建志倚仗縣議員身分，牽制警察機關、地方政府，使執法機關於查緝過程中畏首畏尾，有宣告褫奪公權的必要，因此改判李建志8年徒刑，併科罰金480萬元，褫奪公權6年；翁水上判2年2月徒刑；張耀文也判2年2月徒刑。最高法院駁回上訴，全案定讞。
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