影／購物台賣假貨次級品賺1億 6珠寶商遭詐欺送辦

刑事局中打今年初接獲檢舉，在ViVa購物台販售珠寶的6家珠寶業者，涉嫌偽造假的珠寶證書，或是以次級品謊稱是頂級珠寶的方式，在購物台向消費者兜售，檢警分別在今年7月、9月、11月間三度往台北、新北、台中等地搜索，查獲偽劣珠寶翡翠、帳冊等贓證物，並帶回江姓女子等6名珠寶商及7名員工，江女等人都承認涉案，全案依詐欺、偽造文書等罪移送台中地檢署後，檢方命江等涉案13人分依3萬至6萬元交保。檢警初估，江女等人至少販售出數千件假貨、次級品，不法所得超過1.3億元。

刑事局中打第五隊今年3月間接獲檢舉，有不肖珠寶商透過電視購物頻道ViVa販售假貨、次級品，全案報請台中地檢署檢察官林俊言指揮後展開蒐證。

檢警調查，消費者普遍認為在全國性電視購物頻道購買的珠寶，都有附鑑定報告，品質沒有問題，但實際上卻有不肖廠商利用偽造鑑定書、次級品謊稱頂級品的方式，向消費者販售珠寶。今年3月接獲檢舉後展開蒐證，發現有江姓、林姓、陳姓、程姓女子；黃姓、藍姓男子等6家珠寶負責人涉案，全案在今年7月4日、9月25日、11月27日分赴台北、新北、桃園、台中等地搜索，查獲帳本文書、偽劣珠寶翡翠上千件等贓證物，並扣押涉案人名下15筆土地、建物（初估市值為1億餘元），以利被害人後續求償。

檢警調查，江姓女子（57歲）因所販售的珠寶商品遭消費者投訴品質有問題，當時江女為了取信購物台、消費者，指示自己的女兒開設珠寶鑑定中心，開立不實的珠寶鑑定報告，以取信消費者，並繼續在購物台販售商品，儼然「球員兼裁判」。

檢警指出，江女等涉案6名珠寶業者涉嫌以每件1萬元至6萬元的價格販售假貨、次級品的珠寶商品，根據銷售清單至少有5千人受害，不法所得達1.3億元，全案將依詐欺、偽造文書等罪嫌偵辦，全案搜索時，已將江女等涉案13人移送台中地檢署，檢方命13人分依3萬至6萬元交保。