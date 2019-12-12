桃機二航廈擴建案爆貪汙 桃機處長收254萬回扣遭起訴

桃園國際機場公司工程處長林文禎與吳姓工程師，涉嫌利用二航廈擴建工程，向多名承包廠商索賄，在2億工程費要求百分之3達600萬元回扣，包括第三航站土方、機場道面維護、機坪新建，及加油站工程都涉入，林不法所得雖僅被查出254萬多元，檢方今依貪汙罪等起訴林文禎及廠商等15人。

檢調查出，二航廈2015年剛開始擴建不久，就常因漏水內部人認為施工品質差，檢舉林文禎（58歲）、吳姓工程師（45歲）接受包商供養；檢調監控2年多，8月收網指揮上百名調查官大搜索，查出2017年至2018年至少有5件標案可疑，林涉嫌洩漏底價、變更預算及浮報工程價格圖利廠商。

檢方查出，桃機公司2015年11月間辦理「桃園國際機場第二航廈擴建工程」公開招標，由新亞建設公司、益鼎工程公司共同得標，並於2016年5月報請第一次變更設計。

林文禎見有利可圖，同年10月向新亞王姓副總工程師索討回扣，約好以工程費2億600萬元的百分之三，取整數600萬元，並約好以吳姓工程師為收取回扣窗口；此外，林更指定另名吳姓男子擔任新亞協力廠商，吳為表感謝也交付50萬元給林文禎。

檢調發現，林在桃園機場第三航站區土方及基礎工程標案中，洩漏不得公開的預算書、CAD（工程專用圖檔）等資料給夆典科技開發公司，並接受廠商招待全家去柬埔寨、日本琉球旅遊，約23萬元費用全由廠商支付。

桃機公司「107至108年度桃園國際機場道面維護工程」招標時，因多次流標，林文禎幫助旺誠營造公司得標，洩漏預算總表、詳細價目表及該標案歷年之標比資料，去年3月28日開標，僅旺誠一家投標仍得標，決標金額與底價比高達百分之95.78。

檢方還查出，林在「新二機棚廠前機坪新建工程」、「桃園國際機場G4加油站新建工程」案，都曾護航、洩漏招標資訊讓特定廠商獲利。

檢方複訊時，林坦承收取廠商回扣，但辯稱是業者主動行賄，但有廠商反咬是林主動要求，上千萬的工程中至少拿百分之三的回扣，檢方當時依貪汙治罪、政府採購法等將林文禎、吳姓工程師聲押獲准，其餘人等2萬至30萬元交保。

桃檢為力拚在4個月在押期偵結，除主辦檢察官王齡梓，另指派檢察官廖榮寬、陳書郁，以及檢察事務官共同協辦，今偵結依貪汙治罪中建築公用工程收取回扣、違背職務上行為收受賄賂，以及違反政府採購法等罪嫌，起訴林文禎，吳姓工程師，以及相關涉案包商等一共15人。