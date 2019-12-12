關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

蔡姓女子開車發生事故後拒絕下車讓警察查明身分，二度升起車窗夾傷劉姓警員的手掌和手臂，被依妨害公務等罪判刑3月定讞，並判賠10萬元，可上訴；她不服認為員警壓制她導致受傷，提民事訴訟要求台北市警大安分局和3名員警賠償92萬元，台北地方法院今判蔡女敗訴，警方免賠，仍可上訴。

蔡女提告主張，她2017年7月14日下午駕車被機車騎士攔停，聲稱雙方發生交通事故，她建議騎士報警，而待大安分局交通分隊3名員警到場，她表明自己的證件不見無法提供，也多次表示願意到派出所製作筆錄，但員警沒有以其他方式查明她的身分，還把手伸入車窗，謊稱被她的車窗夾傷，隨後以現行犯逮捕為由將她壓制地面，導致她全身多處受傷，要求賠償92萬元。

員警抗辯指出，蔡女2017年7月14日下午開車擦撞機車，他到場處理事故，要求蔡女出示駕照、行照以便查明身分，但蔡女拒絕且明知他的左手放在駕駛座窗框，竟故意升起車窗夾住他的左手掌，他當下無法抽離。

劉員和其他在場員警不斷要求蔡女搖下車窗，但蔡女僅搖下車窗不到一秒，又把車窗升起，再次夾住他的左前臂，最後其他員警打開後車門，從車內把門鎖打開並搖下車窗，他才得以脫困，事後他去驗傷提告，蔡女被依妨害公務罪判刑3月定讞，民事部分蔡女要賠償他10萬元精神慰撫金，可上訴。

大安分局認為，員警處理過程中均依法對蔡女壓制逮補，並沒有毆打等傷害行為，符合警察職權行使法等規定，沒有侵害蔡女權益。