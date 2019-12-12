親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

美中貿易戰卡關？加稅期限將至 結構問題難解

網軍弱掉了！ 選戰最火「奇兵」 當初竟是為了拚房市

關車窗緊夾警員手指 她被壓制受傷還要求國賠92萬

2019-12-12 10:07聯合報 記者林孟潔／台北即時報導

蔡姓女子開車發生事故後拒絕下車讓警察查明身分，二度升起車窗夾傷劉姓警員的手掌和手臂，被依妨害公務等罪判刑3月定讞，並判賠10萬元，可上訴；她不服認為員警壓制她導致受傷，提民事訴訟要求台北市警大安分局和3名員警賠償92萬元，台北地方法院今判蔡女敗訴，警方免賠，仍可上訴。

蔡女提告主張，她2017年7月14日下午駕車被機車騎士攔停，聲稱雙方發生交通事故，她建議騎士報警，而待大安分局交通分隊3名員警到場，她表明自己的證件不見無法提供，也多次表示願意到派出所製作筆錄，但員警沒有以其他方式查明她的身分，還把手伸入車窗，謊稱被她的車窗夾傷，隨後以現行犯逮捕為由將她壓制地面，導致她全身多處受傷，要求賠償92萬元。

員警抗辯指出，蔡女2017年7月14日下午開車擦撞機車，他到場處理事故，要求蔡女出示駕照、行照以便查明身分，但蔡女拒絕且明知他的左手放在駕駛座窗框，竟故意升起車窗夾住他的左手掌，他當下無法抽離。

劉員和其他在場員警不斷要求蔡女搖下車窗，但蔡女僅搖下車窗不到一秒，又把車窗升起，再次夾住他的左前臂，最後其他員警打開後車門，從車內把門鎖打開並搖下車窗，他才得以脫困，事後他去驗傷提告，蔡女被依妨害公務罪判刑3月定讞，民事部分蔡女要賠償他10萬元精神慰撫金，可上訴。

大安分局認為，員警處理過程中均依法對蔡女壓制逮補，並沒有毆打等傷害行為，符合警察職權行使法等規定，沒有侵害蔡女權益。

法官依照診斷證明書、刑事庭勘驗筆錄等資料，認定蔡女明知員警的左手被車窗夾住，仍來回蓄意操控升降車窗，導致員警受傷，固然員警壓制蔡女導致些許擦傷，也沒有逾越使用強制力逮捕的合理範圍，因此認定蔡女請求沒有理由，判蔡女敗訴，大安分局、員警均免賠。

示意圖／本報資料照片
示意圖／本報資料照片
分享

延伸閱讀

WTO上訴機構停擺 陸批美蠻橫

WTO上訴機構癱瘓 陸批美國「一意孤行、蠻橫...

挪軍費建牆遭聯邦法官封殺 川普擬上訴

美作梗 WTO上訴機構停擺

相關新聞

誘殺房東辯自首求減刑 陳夆典二審仍判無期徒刑

2019-12-12 10:06

惡男虐死6隻貓 遭竹檢起訴

2019-12-12 08:20

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回

2019-12-11 22:31

手機掃瞄專屬QR CODE找律師 法務部明年元旦起上線

2019-12-11 19:00

男子不滿泌尿科醫師觸診肛門 持球棒打傷醫師判刑3月

2019-12-11 18:18

民進黨屏東5連霸議員潘淑眞 涉買票當選無效確定

2019-12-11 16:30

老闆辯不知兩女涉嫌脫衣陪酒 檢方不信全起訴

2019-12-11 16:13

遭陳宜民推擠 保六女警首發聲「想恢復平靜生活」

2019-12-11 16:08

檢方強力查察賄選 今天成立選舉查察聯繫中心

2019-12-11 14:43

涉收回扣無罪變重判 茂管處前處長更一審判12年

2019-12-11 14:27

義联控高市府官員誹謗 敗訴確定

2019-12-11 14:26

再1個月投票 基檢傳授餐會、旅遊涉賄案蒐證、偵辦技巧

2019-12-11 14:03

老來得子竟打死14天大兒子 他威脅女友「母子只能留一人」

2019-12-11 13:08

影／台南警方破獲職業賭場 扣賭資籌碼2千多萬

2019-12-11 12:47

偷雞排店營業額與預備金2萬元 狂玩夾娃娃機剩數千

2019-12-11 12:43

了無新意的矚目案件 太陽花國賠案側記

2019-12-11 12:24

出生14天男嬰遭生父打死 女埋嬰屍良心不安投案

2019-12-11 12:19

外交部告發藍委涉妨害公務 證人保六女警訊後請回

2019-12-11 12:12

兒子「黑白譙」遭槍殺 身價4千萬雙親求償判賠221萬

2019-12-11 12:03

外交部告藍委 北檢今傳喚保六女警出庭作證

2019-12-11 11:39

劉樂妍辱導演「王八蛋」被訴 開庭加碼他是「人渣」

2019-12-11 11:37

退將羅文山收政治獻金 台聯告發馬英九涉入

2019-12-11 11:23

北市女里長向建商索不樂之捐 二審認非貪汙刑度大減

2019-12-11 11:03

警犬咬傷寵物店老闆 飼主辯業者未依標準流程

2019-12-11 10:58

影／蔡易餘宣傳車拆媽媽盟布條 警詢後依竊盜罪嫌函送

2019-12-11 10:45

義大槓高雄市府官員敗訴確定 趙建喬聽判「心情很開朗」

2019-12-11 10:35

里幹事滑手機不理人 莽漢揪領拉人拖行 處拘役55天

2019-12-11 10:16

被熟人猥褻她嗆「你一直意淫我？」 他回「乖」判刑

2019-12-09 18:14

畫面曝光／林森北路四面佛遭縱火 嫌犯對街持手機錄影

2019-12-09 15:03

胯下綁一大包入境桃機闖關 打開驚見5隻活體保育烏龜

2019-12-06 13:58
看更多

熱門文章

網紅夜會女主播秦綾謙被抓包 她前夫一個動作虧大了

2019-12-11 18:53

獨／歪風越吹越猛 新竹文化局周遭、商圈大街上裸拍

2019-12-11 18:17

影／蔡易餘宣傳車拆媽媽盟布條 警詢後依竊盜罪嫌函送

2019-12-11 10:45

基福公路搶走了亮點？ 全球唯一天燈造型派出所撤哨了

2019-12-11 14:35

出生14天男嬰遭生父打死 女埋嬰屍良心不安投案

2019-12-11 12:19

「我殺了你媽媽」 五金行老闆自曝殺妻後陳屍台南

2019-12-11 18:58

國一湖口北上今凌晨連2追撞 2大車駕駛不治

2019-12-11 14:50

醉妻太盧被老公放生 慘被老公兄弟撿屍性侵

2019-12-11 16:19

「不管怎麼走都會違規」 桃園怪異路段讓人好傻眼

2019-12-11 13:29

台灣哪個景點去一次就好？ 網噓爆這兩個地點

2019-12-11 21:32

搶快車禍頻傳 雲林縣3個月內新增5處定點測速照相

2019-12-11 13:43

「館長」陳之漢賣手錶 高規格3萬6限量600支引發熱議

2019-12-11 12:02

影／切換車道引發7車連環撞 車禍畫面曝光

2019-12-11 13:02

稱「我殺了你媽媽」後五金行老闆陳屍台南 警排除他殺

2019-12-11 20:19

離奇！工人清晨騎車下班 竟趴在路邊護欄不治

2019-12-11 21:51

空軍上士A公款買iPhone 私吞9萬羈押禁見

2019-12-11 23:28

店家喊「沒空位」拒絕獨自吃鍋 他下秒電話訂位超傻眼

2019-12-11 13:18

「東西已放進去來不及 」 玷辱女童賠80萬仍重判8年6月

2019-12-12 06:51

再傳5警被約談！海山分局偽造文書騙嘉獎 疑有未爆彈

2019-12-11 17:02

男子KTV撿屍女壽星友人 大姨媽來了仍硬上判刑3年10月

2019-12-11 19:44

賭博糾紛兩派駁火釀一死 南檢起訴6嫌

2019-12-11 11:48

雙胞胎姊妹聯手圍毆少女 竟是五股烏龍砸車案後續

2019-12-11 11:42

國中生上課時間不在學校 竟落水在淡水河面載浮載沉

2019-12-11 18:59

台7線大溪百吉隧道口 砂石車與機車發生事故騎士重傷

2019-12-11 18:59

民進黨屏東5連霸議員潘淑眞 涉買票當選無效確定

2019-12-11 16:30

該「攜伴」參加尾牙嗎？ 網友勸退：省得一堆麻煩

2019-12-11 13:15

47歲得子… 14天後兒哭鬧被他打死

2019-12-11 23:47

手機掃瞄專屬QR CODE找律師 法務部明年元旦起上線

2019-12-11 19:00

彰化永靖五金老闆陳屍台南 妻下落不明

2019-12-11 17:35

「香蕉黏牆」賣高價爆紅 高市警紅單貼牆網讚跟上潮流

2019-12-11 17:12

轎車高速撞擊牆角 駕駛傷重不治

2019-12-12 01:54

老來得子竟打死14天大兒子 他威脅女友「母子只能留一人」

2019-12-11 13:08

被年近8旬老翁駕車撞上 騎士的機車燒成廢鐵

2019-12-11 13:45

義大槓高雄市府官員敗訴確定 趙建喬聽判「心情很開朗」

2019-12-11 10:35

裸睡照淪報復利器！渣男握裸照 分手嗆：想讓照片紅？

2019-12-11 12:03

偷雞排店營業額與預備金2萬元 狂玩夾娃娃機剩數千

2019-12-11 12:43

遭陳宜民推擠 保六女警首發聲「想恢復平靜生活」

2019-12-11 16:08

兒子「黑白譙」遭槍殺 身價4千萬雙親求償判賠221萬

2019-12-11 12:03

涉收回扣無罪變重判 茂管處前處長更一審判12年

2019-12-11 14:27

殺妻後自殺？五金行老闆陳屍 妻失蹤…

2019-12-11 23:50
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top