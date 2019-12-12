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檢察長到市場分送「三寶」宣導反賄選 24小時受理報案

2019-12-12 10:07聯合報 記者邱瑞杰／基隆即時報導

總統副總統及立委選舉1個月後投票，基隆地檢署成立選舉查察聯繫中心，即日起至明年1月12日全天候受理民眾報案。地檢署檢察長柯麗鈴今天也將率員到成功市場，發送反賄三寶（抹布、口罩、扇子）宣導品，希望全民共同維護選風，守護民主價值。

2020大選明年1月11日投票，基隆地檢署表示，選舉查察聯繫中心在明年1月12日前，每天會有同仁輪值24小時接聽檢舉電話，每天也會安排兩名檢察官待命受理檢舉案件，今年12月16日起另加派6名調查官進駐支援辦案。

檢方說，檢舉賄選專線電話為(02)2465-0947，或撥打0800-024-099轉4，民眾也可下載雲端反賄App檢舉。值班人員受理檢舉後，會將檢舉人資料彌封，送交查賄執行秘書保存，身分絕對保密。

檢察官依據檢舉人提供資料，立即指揮司法警察偵辦，如經起訴，隨即發放1/4檢舉獎金。本次檢舉獎金最低50萬元，最高1500萬元。

柯麗鈴今天將率領主任檢察官陳彥章、主任觀護人簡惠霠等人，前往成功市場宣導反賄選，發送文宣品提醒民眾檢舉賄選方式，號召民眾反賄選、不賣票。

基隆地檢署今年發送的3樣反賄宣導品，分別為抹布代表「乾淨選舉，賢人出頭」，口罩代表「檢舉賄選，地檢罩您」，扇子代表「搧來千萬，走路有風」，讓反賄選法治觀念融入民眾生活，避免民眾不諳法令誤觸法網，並要主動檢舉，守護民主政治的核心價值。

基隆地檢署成立選舉查察聯繫中心，即日起至明年1月12日全天候受理民眾報案。檢舉獎...
基隆地檢署成立選舉查察聯繫中心，即日起至明年1月12日全天候受理民眾報案。檢舉獎金最低50萬元，最高1500萬元。圖／基隆地檢署提供
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賄選

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