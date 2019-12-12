誘殺房東辯自首求減刑 陳夆典二審仍判無期徒刑

男子陳夆典誘殺余姓房東案，一審依殺人及遺棄屍體罪，判陳無期徒刑，褫奪公權終身，法官在法庭上看到陳母落淚，在判決書註記提及電視劇「我們與惡的距離」台詞「全天下沒有爸媽要花20年去養一個殺人犯」，希望陳深自檢討，彌補傷害，而家屬不服具狀請求檢方上訴，二審仍維持無期徒刑，褫奪公權終身，可上訴。

判決指出，陳從事空調風管裝修，余去年3月催繳房租3千多元及水電費等，陳以到公司拿錢為由，誘騙余到關廟山區果園，持螺絲起子刺死他，再拖行到偏僻草叢棄屍。經余的家人報警協尋，陳的犯行才揭露。

合議庭審理時，陳表示，不滿余多次勸導勿於房間內抽菸，及勿在半夜讓友人來訪而心生不滿，進而殺人，又恐遭人發現而遺棄屍體。他多次口頭向死者家屬表達歉意，請求輕判，辯護人也向庭上陳報寫給死者家屬的書信，表示其與余並無仇恨，並非故意殺害余，「當下不知自己在做什麼？希望給他重返社會的機會」。

陳及辯護人主張，向承辦員警供承殺害余，並帶同員警前往尋獲被害人遺體之前，承辦員警尚無確切事證足以合理懷疑當事人有殺人棄屍的犯行，應符合自首的要件。

合議庭認為，陳於行凶前先行移動租屋處監視器拍攝範圍意圖隱匿行蹤，再備妥螺絲起子，之後以拿取房租、找老闆為藉口將余誘騙至人跡稀少、荒涼處所下手行兇，且行凶過程是先由余背後刺擊，將余反抗以致遭發覺的可能減至最低，意圖掩飾本案犯行，甚為明顯。

合議庭指出，陳將余殺害後，即刻返回租屋處拔除監視器電源線，試圖隱匿行蹤，於員警調查時，初稱與余一同前往他處拿取房租，之後兩人分別離去，不知余行蹤，對於為何拔除監視器電源線一事交代不清，顯係意圖逃避責任；直至員警尋獲余車輛，並告知將進行刑事鑑識，陳見事已不可為，才自首犯行，意圖減免刑責。

且在檢警偵訊過程，一再陳稱余碎念、挑釁在先，並卸責於被害人，試圖減輕自身責任之意，甚為明顯。合議庭綜合陳犯罪過程及犯後展現的態度，認陳仍以逃避刑事責任為念，並無真誠悔悟之心，即便他於員警發覺犯行前自首，仍不予減輕其刑。