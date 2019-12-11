「假交流、真觀光」協會負責人洪慶淋 25萬交保限制出境

新北市水資源經濟發展協會負責人洪慶淋，被控勾結國內20多間旅行社，讓逾5千名大陸公務員假藉短期專業交流名義來台，其中疑似有統戰部官員，不法所得逾新台幣1千萬元，涉違反兩岸關係條例及刑法偽造文書罪。台北地檢署今指揮刑事局兵分5路搜索洪住處、協會及3間旅行社，複訊後諭令洪及3名旅行社老闆各以25萬元交保，其中洪限制出境。

洪慶淋、洪妻、洪的長女等10人晚間移送北檢時，面對現場媒體提問「是不是有收到大陸官方的好處？」全部的人都安靜不回應。據了解，旅行社的老闆、員工幾乎都承認客觀事實，供稱自己去接大陸團後，再去找洪慶淋出具協會邀請函，按人頭費給洪慶淋。檢察官複訊近3小時後，認為無羈押之必要，因此諭令交保。

除洪慶淋外，奇異旅行社負責人許展瑋、上通旅行社陳思蒼及大盟旅行社劉中興也都各以25元交保；另有三人被以5萬至15萬元不等金額交保，還有3人被限制住居。

檢警調查，依「大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法」規定，甲種旅行社可經營國外旅遊，陸籍人士若要來台觀光旅遊，必須提供一定額度存款財力證明。不過，陸客貪圖來台方便，透過大陸旅行社找上我國非甲種旅行社，假藉以短期專業交流名義來台，實際上是從事來台觀光旅遊。

洪慶淋成立「新北市水資源經濟發展協會」等12間人頭協會，這些協會均無實際運作，並集中設址於洪的位於新店區玫瑰路的住處，專門辦理非法業務。

大陸旅行社將欲來台陸客人數報給國內廿多家非甲種旅行社，讓旅行社透過人頭協會，提供虛偽「專業活動計畫書」、「邀請函」、「委託書」等文件，假裝陸客是來台短期專業交流，包括城鄉、宗教、商務及音樂交流等類型。

旅行社再向移民署申請大陸地區人民「短期專業交流」團體入出境許可證，辦理入台手續。內政部移民署承辦人員審查後，核准陸客入境台灣，但來台後所謂「專業交流內容」僅是餐廳飲宴或戶外行程。

檢警查出，前年1月至今年6月11日，已逾5千名陸客以此方式非法來台觀光，其中前年約為1500名、去年約為2100百名、今年截至6月間約為1500百名，幾乎都是大陸公務員。人頭協會再向國內旅行社收取每名陸客2000元，不法所得逾1000萬元新台幣。