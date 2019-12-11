普悠瑪案前台鐵3局長不起訴 高檢認「偵查不完備」發回

造成重大傷亡的1021普悠瑪案，宜蘭地檢署偵結，台鐵前3任局長，包括范植谷、周永暉、鹿潔身等均獲不起訴處分，高檢署再議後，認為偵查不完備，已將全案發回宜蘭地檢署續行偵查。

宜蘭地檢署今晚指出，此案上個月發回續行偵查中，尊重高檢署的指教，但發回意旨並未針對誰，而是對行車設備、規則等需要再釐清內容，承辦檢察官將會再續查補充。

對於此案，宜蘭地檢署偵結後，范植谷等台鐵前局長獲不起訴，主要的理由是，宜蘭地檢署認為，范植谷、周永暉及鹿潔身先後擔任臺鐵局局長，綜理局務並指揮監督所屬員工及其附屬機構，依該局分層負責制度，此案電聯車採購案的檢驗測試程序，相關審查測試程序書會議係由時任機務處副處長的柳姓副處長主持，採購案測試、驗收程序的具體項目內容，也由機務處負責審核並由柳決行。

檢方表示，吳姓綜合調度所長則負責管理臺鐵局綜合調度所業務，疏未發現此案電聯車的ATP遠端監視系統未接線且從未層核上報，范、周及鹿難以知悉問題。

另外，檢方指出，又關於尤姓司機員未依規定關閉ATP及超速行駛部分，臺鐵局歷來對司機員已有進行在職教育訓練，尤也有參訓紀錄，范、周及鹿就司機員已盡其例行管理、監督之責，殊難僅因尤在行車當下的個人恣意關閉ATP及超速作為，令歷任臺鐵局局長共同負此案罪責。

因此，檢方表示，臺鐵局局長就此案或應負行政責任，但此應屬行政懲處範疇，尚與刑事責任無涉。