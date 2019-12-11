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助5千陸客來台觸法？法界：「非法進入」要從實質判斷

2019-12-11 18:51聯合報 記者賴佩璇／台北即時報導

新北市水資源經濟發展協會負責人洪慶淋，被控勾結國內20多間旅行社，讓逾5千名大陸公務員假藉短期專業交流名義來台，其中疑似有統戰部官員，不法所得逾新台幣1千萬元，涉違反兩岸關係條例等罪嫌。法界人士指出，「非法進入」不應侷限於「偷渡」一途而已，應從實質上合法性予以判斷，亦即形式上雖然合法，但實質上是以不符合或規避法規範目的的方法，使主管機關陷於錯誤而許可進入者，仍屬「非法進入」的範疇。

法界人士表示，依《臺灣地區與大陸地區人民關係條例》第15條立法意旨，在防止大陸地區人民非法進入台灣，並杜絕旅行業者招攬台灣人民未經許可使之進入大陸地區情事，以維護台灣地區安全與社會安定。

另依《行政程序法》第119條第1款、第2款規定，以詐欺方法使行政機關作成行政處分者，或對重要事項提供不正確資料或為不完全陳述，致使行政機關依該資料或陳述而作成行政處分者，其信賴均不值得保護之法理，「非法進入」自不應侷限於「偷渡」一途而已，而應從實質上合法性予以判斷。

也就是說，形式上雖然合法，但實質上是以不符合或規避法規範目的的方法，使主管機關陷於錯誤而許可進入者，仍屬「非法進入」範疇。

法界人士認為，洪慶淋等人以提供「人頭交流協會」所出具內容不實「專業活動計畫書」、「邀請函」及「委託書」等業務上作成文書，交由意圖牟利且不具承辦大陸人士觀光特許執照的旅行社申辦入台許可，使移民署依所提供的不實資訊，判斷來台行程符合短期專業交流要件，進而依短期專業交流核發來台入境許可。

使形式上雖因有入境許可而合法，但實質上是以此規避移民署針對大陸地區人民各類入境事由加以區分管理的法規範目的，使移民署陷於錯誤而未能依照個案應循的入境事由進行審查，反依錯誤資訊誤予實際入境事由不符之入境許可，依此入境許可入境者仍屬「非法進入」範疇，而違反兩岸關係條例之圖利使大陸地區人民非法進入臺灣地區罪、刑法行使業務上登載不實文書罪嫌。

台北地檢署。圖／報系資料照片
台北地檢署。圖／報系資料照片
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