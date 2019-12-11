政委唐鳳模擬機器人法官 遠距參與科技法庭審判
士林地方法院今日舉辦「逗陣繞法院」廉政宣導活動，數位政委唐鳳化身為機器人法官，在科技法庭上遠距離訊問證人，法官、證人都不在法庭上，模擬現行法制沒有的「雙重遠距」，蘭雅國中師生等共28餘人參訪，體驗最具臨場感的法庭觀摩。
士院指出，科技法庭審判由職業法官江哲瑋，引領蘭雅國中師生模擬體驗法庭各個角色外，且為打破近距離審理，院方在第一法庭內架設360度旋轉鏡頭，再以數位網路連結iPad螢幕，讓遠在行政院的政委唐鳳擔任模擬法庭法官，遠距離參與交互詰問，觀看證人、詢問證人及審理案件。
院方指出，今日使用遠距設備以虛擬方式進行審判，有如當面溝通，親見證人表情與眼神，達到法庭內近距離審理目的，期盼解決現今證人無法到庭，例如重症病患或境外證人，甚能解決離島偏鄉無法到庭窘境，且使用360度鏡頭連結上網在YouTube直播，審判過程更為公開、透明。
士院院長蔡彩貞表示，科技法庭主要在測試，審判者從法庭外訊問證人，是否能和在法庭內近距離交談一樣，充分了解證人言語、看到表情和眼神，達到與傳統審判相同效果。今日也測次使用遠距法官訊遠距問證人，兩人均不在法庭上，模擬雙重遠距的可能性。
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