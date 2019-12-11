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民進黨屏東5連霸議員潘淑真 涉買票當選無效確定

2019-12-11 16:30聯合報 記者林伯驊／高雄即時報導

民進黨屏東縣議員潘淑真去年連任達成5連霸，卻遭查出涉授意陳姓男子以3500元買票，她自白認罪遭起訴，屏東地檢署也提起當選無效之訴；潘淑真出庭翻供，辯稱願意認罪是怕被羈押，一審不採信，判她當選無效，高雄高分院今天下午駁回上訴，當選無效確定，將面臨解職。

潘淑真（54歲）去年底以屏東縣第三選區最高票成功連任，不料屏檢隨即偵辦她涉賄選，今年2月命令她10萬元交保；上月她又遭控涉詐領助理費，訊後羈押獲准，現仍收押中。

判決指出，潘淑真去年11月9日某時，涉委請陳姓男子交付3500元給王姓選民，並指示每票500元賄選，王姓選民扣除自家3人的1500元賄款，將剩餘2000元交給宋姓選民，向宋姓一家4口買票。

潘淑真、陳姓男子等人被傳喚到案皆自白犯行，檢方依違反選罷法起訴潘淑貞等4人，並另提民事當選無效之訴。

不過潘淑真當選無效案出庭時，卻改口稱陳姓男子並非輔選人員，只是熱情支持的選民，她雖於刑案偵查中承認賄選，只是擔心遭羈押，且為使陳獲交保「不得已為之」，縱使陳有賄選也與她無關。

一審合議庭認為潘淑真當時有委請律師情況下接受檢方偵訊，當場承認知情賄選、授意陳姓男子替她買票，律師也以認罪求處輕判及宣告緩刑，加上其他被告也都有認罪，不採信她翻供說法，判當選無效。

民進黨籍潘淑真去年底以屏東縣第三選區最高票，成功連任縣議員。圖／翻攝自中選會
民進黨籍潘淑真去年底以屏東縣第三選區最高票，成功連任縣議員。圖／翻攝自中選會
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潘淑珍曾任四屆縣議員，去年第5度當選。圖／翻攝屏東縣議會
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當選無效賄選屏東縣

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