「假交流、真觀光」 旅行社、協會違法助5000陸客來台

初步估計超過5000名陸客以此方式來台，不法所得逾新台幣1000萬元。聯合報系資料照 分享 facebook 檢警獲報，指新北市水資源經濟發展協會等10多間協會，涉從2017年至今年6月間，勾結國內20多間旅行社，假藉以短期專業交流名義來台觀光，並收取每位陸客1千元至2千元手續費，初步估計超過5000名陸客以此方式來台，不法所得逾新台幣1000萬元。台北地檢署今指揮刑事局搜索約談協會負責人洪慶淋住處等5處，預計晚間移送複訊。

檢警調查，依《大陸地區人民來臺從事觀光活動許可辦法》規定，甲種旅行社可經營國外旅遊，陸籍人士若要來台旅遊，必須提供一定額度存款財力證明。不過，多名陸客貪圖來台方便，透過大陸旅行社找上我國非甲種旅行社，假藉以短期專業交流名義來台，實際上是從事來台觀光旅遊。

檢警查出，大陸旅行社將欲來台陸客人數報給國內20多家非甲種旅行社，讓在台旅行社透過「新北市水資源經濟發展協會」等10多個人頭協會，提供虛偽交流計畫、申請書、邀請函、委託書等文件，假借陸籍人士是來台短期專業交流，向移民署申請許可來台從事觀光活動。

檢警初估，協會收取每名陸客1000元至2000元手續費，從2017年1月至今年6月間，已逾5000名陸客以此方式非法來台觀光，其中不乏大陸官方人士，相關協會不法所得逾1000萬元。

北檢今指揮刑事警察局偵查第二大隊，兵分5路搜索主嫌洪慶淋住處、協會及3間旅行社，並約談洪男、洪妻、洪男女兒等10人到案說明。全案朝兩岸人民關係條例第15條第1款、第79條第2項之「圖利使大陸地區人民非法進入臺灣地區」等罪嫌方向偵辦。因涉案協會及旅行社眾多，檢警將協同移民署繼續清查。