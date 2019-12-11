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檢方強力查察賄選 今天成立選舉查察聯繫中心

2019-12-11 14:43聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

距離明年的總統、立委選舉只剩倒數1個月，金門地檢署今天與全國同步成立選舉查察聯繫中心，金門地檢署檢察長洪家原表示，此次金門立委選舉競爭激烈，目前已有6件涉嫌違反選罷法立案調查中，賄選型態包括現金買票、送禮和招待旅遊等都有，涉案的參選人有3至4位，洪家原強調，將本著「有聞必查」、「有據必辦」的態度，無論案件大小戮力偵辦。

今天上午的掛牌儀式由金門地檢署檢察長洪家原主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察官黃裕峰、金門地檢署主任檢察官吳文城與檢察官席時英等人出席參加，以堅強的陣容展現司法單位查察賄選之決心。

洪家原表示，金門地區共有10人參選立委，隨著選舉腳步逼近，選情變化多端，該署已上緊發條積極部署，結合相關治安人力，建立綿密查賄網絡，不分黨派、身分、地位，秉持行政中立、客觀之原則，對於任何介入選舉的賄選、暴力威脅、選舉賭盤、虛設戶籍、地下通匯、境外資金、不實文宣及假訊息等不法犯行，均將嚴密查察，絕不寬貸。

洪家原也透露，針對立委部分，目前已有6案立案調查，涉及的參選人有3、4人，賄選型態有招待旅遊、現金、禮品等，目前都是選他案，其中招待旅遊，則境內外都有；買票的金額約數千元不等，目前檢調正在加強偵辦。

另外，針對第15任總統副總統選舉部分，該署至今己處理選偵案3件、選他案1件，就是先前偵破全國首宗違法收購總統候選人連署書案件，涉案的7名工作幹部已在本月4日依違反選罷法行賄罪嫌起訴，但檢方在偵辦過程中查到疑似偽造連署書的情事，目前正深入追查，以確保選前治安淨化及選舉之公平性。

洪家原強調，金門地檢無論案件大小均戮力偵辦，本持「有聞必查」、「有據必辦」之態度，並秉持查賄絕「無底線」、「無上限」、「無時限」之原則，讓民眾感受到查賄制暴之決心。

金門地檢署主任檢察官吳文城今天表示，此次金門立委選舉競爭激烈，目前已有6件涉嫌違...
金門地檢署主任檢察官吳文城今天表示，此次金門立委選舉競爭激烈，目前已有6件涉嫌違反選罷法立案調查中，賄選型態包括現金買票、送禮和招待旅遊等都有。記者蔡家蓁／攝影
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金門地檢署今天與全國同步成立選舉查察聯繫中心，由金門地檢署檢察長洪家原（左二）主...
金門地檢署今天與全國同步成立選舉查察聯繫中心，由金門地檢署檢察長洪家原（左二）主持，福建高等檢察署金門檢察分署檢察官黃裕峰（右二）、金門地檢署主任檢察官吳文城（左一）與檢察官席時英（右一）等人出席參加，以堅強的陣容展現司法單位查察賄選之決心。記者蔡家蓁／攝影
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