涉收回扣無罪變重判 茂管處前處長更一審判12年

茂林國家風景區管理處前處長許正雄，遭控4年前收取標案金額的5%作為回扣，一審雖獲無罪，二審卻認定他收25萬，大逆轉依犯經辦公用工程收取回扣罪，重判10年2月徒刑。全案被最高法院撤銷發回，今天高雄高分院更一審改判12年徒刑，褫奪公權4年，全案仍可上訴。

二審判決指出，2011年9月起擔任茂管處長的許正雄，得知劉姓建築師有意投標公共工程設計監造案，便以「有經濟壓力」向對方索取標案金額的5%作為回扣，劉答應後順利得標「六龜區及賽嘉樂園遊憩服務設施工程」等4案。

許正雄雖承認與劉姓建築師碰過面，辯稱都在談論公事，不過劉卻指證他收賄，合議庭也查出兩人5次見面不但在下班時間，還多次相約理容院包廂內，且見面前後劉都會立即到附近提款機領錢，以此認定2013年12月、2014年7月和同年9月、2015年4月共5次交付25萬元。

不過檢方起訴時另指控，許正雄2013年11月間涉與茂管處楊姓副處長業者招待飲宴、酒店續攤，讓業者順利通過「六龜遊客中心」整建工程驗收，以及楊姓副處長為整理自家農地，涉收受包商餽贈1萬多元的物料，皆事證不足無罪確定。