再1個月投票 基檢傳授餐會、旅遊涉賄案蒐證、偵辦技巧
基隆地檢署邀集轄內警、調、憲、軍、廉政、關務、海巡及移民署，召開檢警聯席暨查賄制暴會議，2020大選再過一個月投票，基檢主任檢察官陳彥章針對偵辦餐會、旅遊、走路工等賄選案件，提出應注意蒐證方向及技巧，期能完善蒐證及偵辦作為，導正選風及維持選舉公平性。
基隆地檢署12月10日下午舉行「基隆地區108年度檢警聯席暨查賄制暴會議」，檢、警、調、憲、軍、廉政、關務、海巡及移民單位，除在會中進行年度工作報告，另討論國土竊佔、通訊監察、網路賭盤等議題。
基隆地檢署檢察長柯麗鈴致詞時說， 轄區因有基隆港，往年均查獲為數不少的走私毒品案件，往後除將持續加強查緝，更要強化各查緝機關縱向及橫向聯繫，結合能量，向上溯源，阻絕於境外。
第15任總統、副總統暨第10屆立法委員選舉明年1月11日投票，柯麗鈴期許各機關積極投入查察賄選工作，針對金錢、暴力、選舉賭盤、假訊息、境外資金介入選舉等不法情事，加強防制與查緝。
出席的台灣高檢署檢察官孟玉梅在會中肯定基隆地檢署轄區各單位合作成效，並指示查察賄選工作應採取團隊辦案模式，精緻偵查作為，善用科技查賄，執法務必保持行政中立，嚴守程序正義。
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