再1個月投票 基檢傳授餐會、旅遊涉賄案蒐證、偵辦技巧

基隆地檢署邀集轄內警、調、憲、軍、廉政、關務、海巡及移民署，召開檢警聯席暨查賄制暴會議，2020大選再過一個月投票，基檢主任檢察官陳彥章針對偵辦餐會、旅遊、走路工等賄選案件，提出應注意蒐證方向及技巧，期能完善蒐證及偵辦作為，導正選風及維持選舉公平性。

基隆地檢署12月10日下午舉行「基隆地區108年度檢警聯席暨查賄制暴會議」，檢、警、調、憲、軍、廉政、關務、海巡及移民單位，除在會中進行年度工作報告，另討論國土竊佔、通訊監察、網路賭盤等議題。

基隆地檢署檢察長柯麗鈴致詞時說， 轄區因有基隆港，往年均查獲為數不少的走私毒品案件，往後除將持續加強查緝，更要強化各查緝機關縱向及橫向聯繫，結合能量，向上溯源，阻絕於境外。

第15任總統、副總統暨第10屆立法委員選舉明年1月11日投票，柯麗鈴期許各機關積極投入查察賄選工作，針對金錢、暴力、選舉賭盤、假訊息、境外資金介入選舉等不法情事，加強防制與查緝。