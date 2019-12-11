老來得子竟打死14天大兒子 他威脅女友母子只能留一人

桃園林姓男子不滿剛出生14天大的兒子哭鬧，竟摑掌、痛毆將他打死，還向郭姓女友稱「母子只能留一人」威脅她不准報案，事後甚至帶嬰屍回嘉義老家想請父親處理，並向檢警謊稱是洗澡撞到頭，直到把男嬰埋葬後，郭逃離林掌控報案才曝光，檢方依傷害致死起訴林，郭女則獲不起訴。

檢警調查，林男（47歲）今年3月26日打死男嬰擔心送醫面臨刑責，要郭姓女友、林姓同居人陪同，一起將嬰屍帶回嘉義老家請父親協助，對方表明無法處理，林再返回桃園醫院，並向相驗的檢警謊稱是郭女替兒子洗澡失手撞到頭，事後將男嬰埋葬後，郭女8月脫離林掌控向嘉義警方報案才曝光。

桃園地檢署今年8月依家暴傷害致死罪嫌將林男聲押獲准，郭女、林姓同居人也被一併送辦。

警方認為，郭女身為生母，依法對兒子有扶養保護義務，當時明明全程在場目睹林毆打男嬰，卻未盡保護責任，事後也未立即送醫，事後在派出所做筆錄、相驗時，郭、林，明知男嬰是被虐死，竟均向警員謊稱是郭替他洗澡時，不慎手滑讓小孩摔落撞到塑膠盆，隱匿男嬰真正死因。

訊時郭女堅決否認，辯稱男友在痛毆兒子時，她有去制止想抱過來，卻被遭林拳打腳踢、拉扯頭髮，她實在無法阻止，加上林自稱認識很多黑社會老大，揚言要對她家人不利，還說「小孩和媽媽，母子只能留下一人」，她有要求將兒子送醫，但林堅持說要再觀察。

郭女還說，一早見兒子沒有呼吸明顯死亡，林卻不斷威脅，她才不敢說實話，直到7月27日和林男、林女到南部釣魚時才找到機會逃出來；林女也說，郭當時一直護著男嬰，卻被林抓頭去撞牆，還威脅不准將小孩死因說出去，否則要對她家人不利等語。