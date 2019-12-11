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影／台南警方破獲職業賭場 扣賭資籌碼2千多萬

2019-12-11 12:47聯合報 記者邵心杰／台南即時報導

「生人勿近！」台南市警五分局上周循線在北區發現一職業賭場，賭場篩選賭客身分，經LINE群組加入會員，唯有熟客及其友人才能加入，並視其信用設定賭資額度，現場使用一比一賭具籌碼，且使電腦計帳再轉帳匯款，今天凌晨循線帶回李姓負責人、共犯6人及賭客23人，當場查扣賭具籌碼計2249萬多元等物，李等7人涉賭博罪嫌送辦外，23名賭客則依社會秩序維護法裁罰。

警方日前接獲情資，有職業賭場流竄到北區金華路一透天豪宅，立即派員探訪跟監，並聲請搜索票警方調查，專案小組凌晨見時機成熟，破門而入，一舉攻堅破獲賭客以百家樂、德州撲克等賭博玩法聚賭，當場查扣賭具籌碼計2249萬多元及記帳電腦主機、計時器、監視器等證物。

李姓負責人辯稱，受雇於幕後老板，並非實際負責人，但他對每位賭客信用額度卻是瞭若指掌。尤其，該賭場

嚴密篩選賭客身分，經LINE群組加入會員，唯有熟客及其友人才能加入，並視其信用設定賭資額度，現場則使用一比一賭具籌碼，且使電腦計帳再轉帳匯款。

經警方訊問後，李姓負責人等7人被依賭博罪嫌移送台南地檢署偵辦外，其餘賭客23人則依社會秩序維護法裁罰。

分局長陳錦文表示，職業賭場對轄區治安是種威脅，且選舉賭盤會影響選舉的公平性，再次呼籲民眾不要存有僥倖心態，警方絕對會持續強力取締，以達到淨化選前治安目標，給台南市民一個乾淨的選舉空間。

市警五分局專案小組凌晨見時機成熟，破門而入，一舉攻堅破獲賭客以百家樂、德州撲克等...
市警五分局專案小組凌晨見時機成熟，破門而入，一舉攻堅破獲賭客以百家樂、德州撲克等賭博玩法聚賭。記者邵心杰／翻攝
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警方發現該職業賭場，賭場篩選賭客身分，經LINE群組加入會員，唯有熟客及其友人才...
警方發現該職業賭場，賭場篩選賭客身分，經LINE群組加入會員，唯有熟客及其友人才能加入，並視其信用設定賭資額度。記者邵心杰／翻攝
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警方當場查扣賭具籌碼2249萬1750元及記帳電腦主機、計時器、監視器等證物。記...
警方當場查扣賭具籌碼2249萬1750元及記帳電腦主機、計時器、監視器等證物。記者邵心杰／翻攝
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