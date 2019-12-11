21日藍綠高雄大遊行 警方高捷部署上百人力防捷運衝突

這個月21 日，發起罷免高雄市長韓國瑜的網路社群要在南高雄舉辦大遊行，韓國瑜競選總統全國競選總部要在北高雄發起挺韓大遊行，兩個舉辦地點相距3公里多，隊伍沒有重疊路線，但雙方支持者都擔心會不會在捷運上發生衝突，高雄市藍綠議員也要求市府警察、捷運公司加強防範，國民黨總統候選人下午預計會籲請支持者21日面對各種狀況時要保持冷靜、理性。

高雄捷運公司表示，21日當天會配合警力調配，在兩方參加者進出最多的捷運站加強人員引導動線，防範各種衝突。

高捷公司和警方沙盤推演，罷韓大遊行民眾最多的可能是橘線文化中心站、西子灣站，挺韓民眾進出最多應是紅線凹仔底站，但美麗島站是紅、橘線轉運站，是兩方參加者最大交會站，因此，美麗島站將部署最多警力防範衝突；這幾個「大站」，警方預計部署至少100名警力。

要參加挺韓或罷韓大遊行的民眾如搭捷運，在列車上也有「相遇」的機會，高雄市警方規畫在列車上也配置警力，捷運公司同步加強巡車人員。