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出生14天就被生父活活打死 把嬰屍埋掉良心不安才曝光

2019-12-11 12:19聯合報 記者曾健祐／桃園即時報導

桃園林姓男子年近50老來得子，只因不滿剛出生14天的兒子哭鬧，就摑掌、痛毆10分鐘將他活活打死，還將遺體帶回嘉義老家請爸爸處理，曝光後還向檢察官謊稱是洗澡不慎撞到頭，直到林將兒子埋葬後，女友找葬儀社重辦後事才吐露真相，檢方痛批林行為令人髮指，依傷害致死罪嫌起訴他。

檢警調查，林男今年3月26日凌晨1點多，不滿兒子深夜哭鬧不休，郭姓女友安撫都無效，就怒火中燒不顧男嬰才出生14天，就朝他頭臉大力摑掌，毆打長達10多分鐘，結果男嬰傷重最後停止哭鬧，隔天一早郭才發現兒子傷痕累累已經明顯死亡。

但林男擔心送醫會面臨刑責，竟在兒子肚子上蓋上紅色符印，協同女友帶著男嬰屍體一起南下嘉義找林父處理大體，但林的父母見孫子已經死亡，要求兒子帶回桃園就醫。

經醫院通報後，檢方相驗時林男、郭女一度謊稱是洗澡時不小心讓男嬰摔落澡盆才釀悲劇，但檢方相驗見男嬰明顯顏面腫脹、瘀傷，非常可疑；直到今年8月，郭女心有不安，主動向嘉義警方報案才曝光。

林、郭的共同友人證稱，今年7、8月聽說林、郭把男嬰屍體埋葬在台南市一處墓園，事後郭打算要重新處理男嬰的後事，在找葬儀社處理時，內部人員聽說小孩是被虐致死，氣憤難耐下就找出林、郭談判，後來林男還自己錄下自白影片。

檢方訊時，林才坦承因兒子哭鬧，才用右手打他頭頂、臉頰，但小孩越哭越大聲，盛怒下才繼續攻擊打到他停止哭鬧為止；郭女則說，男嬰哭鬧她安撫無效，林就生氣打了10分鐘，後來抱回來發現兒子發出大聲、緩慢的吸氣音，餵牛奶也從嘴兩側流出來，一早6點多就發現他沒了呼吸心跳。

法醫解剖發現，男嬰頭皮腫脹、顏面瘀傷，皮下有大面積出血，其顱內出血及腦損傷為主要致死原因，與林等謊稱摔落在地上情況不符。

檢方認為，林男在相驗時仍向檢察官虛偽其詞，謊稱是摔落致死，犯後雖自白難認態度良好，請法院考量林男年近50老來得子，就將剛出生14天的健康嬰兒毆打致死，且未將他送醫，反而為求自保，將大體運送至嘉義老家委託爸爸處理，實在令人髮指。

檢方考量，林男剝奪男嬰健康成長機會，依成年人故意對兒童犯傷害致死罪嫌起訴，應依兒童及少年福利與權益保障法加重其刑，再請法院從重量刑。

林男把出生才14天的兒子活活打死，還謊稱洗澡撞到頭，檢方痛批林令人髮指，起訴求重...
林男把出生才14天的兒子活活打死，還謊稱洗澡撞到頭，檢方痛批林令人髮指，起訴求重刑。示意圖／ingimage
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嘉義嬰屍檢察官

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